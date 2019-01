Podemos intenta forzar la dimisión de Íñigo Errejón: "Ha dinamitado todos los puentes"

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha acusado este viernes al diputado Íñigo Errejón de haber estado durante meses urdiendo un "plan secreto" con Manuela Carmena, por lo que se han dinamitado ya todos "los puentes" para dialogar con él y encontrar una fórmula de consenso cara a las elecciones.

Irene Montero, en declaraciones a los medios en el Congreso de los Diputados, ha destacado que no hay nada que hablar con Íñigo Errejón tras haber anunciado ayer que afrontaría las elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid, previstas para el mes de mayo, como cabeza de lista de la Plataforma creada por la alcaldesa, Manuela Carmena. Las opciones de hablar y encontrar cómo concurrir juntos a las elecciones se pudo haber hecho antes, pues Errejón, como ha incidido la portavoz parlamentaria, "era parte de la Ejecutiva de Podemos aunque no haya ido a ninguna reunión".

Ha precisado que el aún diputado participaba en los comités confeccionados para diseñar la campaña o para analizar la confluencia con IU, y pese a todo, nunca planteó nada. "Se entiende ahora que estaba trabajando en un plan secreto, urdido a espaldas con Manuela Carmena para presentarse" a las elecciones del 26 de mayo bajo las siglas de una organización distinta a Podemos, ha explicado antes de preguntarse por qué desde 2017 no ha asistido a ninguno de estos foros internos para expresar su rechazo a, por ejemplo, en palabras de la portavoz, la moción de censura a Mariano Rajoy.

"¿Qué ha hecho Podemos desde entonces que no le gusta?", "¿qué cosas le han hecho estar en desacuerdo y le llevan a abandonar Podemos para montar otro partido?", ha cuestionado. Esta actitud, para Irene Montero, "dinamita todos los puentes" para dialogar y lograr que Podemos y Errejón caminen juntos hacia el día de los comicios. Es algo que a Montero le produce "tristeza", no obstante.

De hecho, la portavoz ha dejado claro que el candidato a la presidencia madrileña no pertenece ya a la organización. "Creo que una persona que anuncia que se va a presentar con otra formación a las elecciones, se está yendo, y a partir de ahí, consecuentemente, si fuese él, dimitiría, pero se lo tenéis que preguntar a él", ha recalcado.

Tal y como ha subrayado Irene Montero a los medios, Unidos Podemos, como grupo confederal al que está adscrito Errejón, no tiene previsto adoptar ninguna medida ni, por tanto, dar "una excusa para hablar más" de la formación que, por ejemplo, del papel del partido de Pablo Iglesias en la redacción de un proyecto de Presupuestos Generales del Estado que incluye la subida del Salario Mínimo Interprofesional o la reversión de los recortes en el sistema educativo.

Antes que Montero, el secretario de Organización de la formación morada, Pablo Echenique, también ha enseñado la puerta de salida al que fuese número dos de Podemos. "Yo si fuera él hubiera dimitido. Si te presentas por otro partido con un escaño que ganaste con Podemos lo lógico es dejarlo, pero de algo tendrá que vivir hasta mayo y eso pesará en su decisión. Yo hubiera dejado el escaño", ha afeado Pablo Echenique en los micrófonos de la Cadena SER, donde también ha negado que sea el candidato de la formación morada la Comunidad de Madrid, algo que el propio Errejón afirmó ayer en 'Hora 25'.

"Soy el candidato de Podemos en la Comunidad de Madrid, no hay contradicción en caminar con las fuerzas hermanas, en sumar a gente (...) Estoy dentro de Podemos, faltaría más, me he dejado cinco años de trabajo, tengo un compromiso para eso, para sacar al PP de las instituciones y eso se hace sumando más", dijo este jueves Errejón. Algo que ha recibido la réplica de Echenique. "La tierra no va a ser plana porque uno lo diga. Ayer nos avisó cinco minutos antes de que iba a montar este proyecto personal, algo que ha ocultado a la organización, y eso es claramente Errejón diciendo que se va a presentar en otro partido. Después de decir eso puede decir lo que quiera pero repetir algo no lo convierte en verdad", ha sentenciado Echenique.