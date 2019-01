"Cuando algo mola decimos que es la polla y cuando no, que es un coñazo": el machismo, según los niños

Los niños viven, como todos, en una sociedad cargada de micromachismos. La diferencia es que muchos comienzan a identificarlos antes que los adultos. Situaciones que hemos normalizado y hecho propias fruto de la inercia y la costumbre. Desde el lenguaje hasta las canciones o los anuncios publicitarios que cosifican a la mujer.

"Cuando era pequeño, con 5 años, no sabía nada de estos temas, pero luego me dí cuenta de que no estaba bien menospreciar a la mujer o que una mujer menosprecie a un hombre", explica uno de los alumnos del Colegio Reggio Explora de Madrid. La bandera de la igualdad es algo asumido por este grupo de chavales, sorprendidos en ocasiones por el peso de la tradición. "¿Por qué tiene que ser el príncipe azul y la princesa rosa? ¿Por qué tiene que venir un hombre a rescatarla? ¿Por qué no puede ser al revés?", explican.

Los niños son cada vez más conscientes de las situaciones de machismo en la sociedad. / CADENA SER

"Cuando decimos que algo mola mucho, decimos en lenguaje urbano que es la polla y cuando algo no mola nada, que es un coñazo", afirma otro de los alumnos que se ha fijado el lenguaje del día. Igual que en la música. "Yo escucho canciones, que aunque no le damos mucha importancia, son en realidad muy machistas", asegura. También son críticos con la forma de actuar: "Mucha gente dice no al machismo, pero se quedan mirando y no hacen nada para evitarlo".

La educación y el respeto son las recetas de estos niños para luchar contra el machismo. "Hay que encontrar la manera para que estos acabe. El respeto del uno al otro. Si no hay respeto, no hay buena relación", concluyen.