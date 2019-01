La respuesta al Nantes femenino tras pedir jugar con los chicos: "A los hombres no les gusta que las mujeres los golpeen"

#Football 🔛 #Mixité TOP ! 😆 Les Filles U15 du @FCNantes intègrent un championnat masculin ! https://t.co/qBbQ4Ixj8k via @actufr Preuve par la performance que c’est possible 👍🏼 c @FootdElles - @mariannegazeau 😉 @UEFAcomEmmaH @Ripisylve pic.twitter.com/X1IzbJW5Ll