Bautista: "¿El mejor mes de mi vida?, en términos de victorias y nivel de tenis yo creo que sí"

Roberto Bautista alcanzó hoy por primera vez el cuartos de final de un Grand Slam. El tenista español se impuso al croata Cilic 6-7(6). 6-3, 6-2, 4-6 y 6-4 en cuatro horas de partido.

"Uno de mis objetivos era pasar de jugar los cuartos de final y a la décima vez lo he conseguido. Ha sido tremendo". El español ha admitido que cuando tenía ventaja, "lo veía ganado". "Los buenos jugadores venden muy cara las derrotas. Sabía que iba a dar un último empujón y ya estaba. Estaba atento pero, aún así, en el cuarto set jugó muy bien", explicó.

En cuestión de un mes, el tenista español se ha impuesto a Berdych, Wawrinka Murray, Djokovic y Cilic. Cuando le preguntaron si era el mejor mes de su vida, dijo que "en términos de victorias y nivel de tenis yo creo que sí". "Está siendo un mes muy bueno. Creo que da un pasito adelante y he jugado muy bien al tenis. Pero bueno, hay que seguir", explicó.

Cuando le preguntaron sin prefería enfrentarse a Federer o Tsitsipras, dijo que "los dos van a ser rivales muy difíciles, los dos van a se difíciles de ganar. Ya hemos visto he jugado partidos muy largos, que ha sido un torneo muy difícil, muy duro y he jugado tres partidos a cinco sets. No espero menos de mi próximo rival".

Respecto a si se veía ganador del Grand Slam, Bautista dijo que "estoy lejos todavía, estamos al principio de la segunda semana. De momento estoy muy contento de estar en mis primeros cuartos de final. Poco a poco, partido a partido, punto a punto y esa es la filosofía", concluyó.