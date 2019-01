Garitano: "Ha habido jugadas clave y es difícil analizarlo porque han sido todas en nuestra contra"

El entrenador del Athletic Club, Gaizka Garitano, dijo, tras el empate a un gol de su equipo con el Villarreal, que a su juicio el gol anulado a su equipo por fuera de juego con el marcador 1-1 era legal y que no entiende que el árbitro no lo hubiera visto tras comprobarlo con el VAR.

"Del VAR no quiero hablar, pero hay dos jugadas clave. Una mano de ellos en su gol y el gol nuestro. Me dicen que es gol, pero no sé qué decir de ello. No nos han dicho el porqué de anularlo, no sabemos nada. Ha habido jugadas clave y es difícil hacer el análisis del partido ya que todas son en nuestra contra", dijo en rueda de prensa.

"Los árbitros se equivocan, se han equivocado y no veo otra solución, lo que toca es seguir y pelear por el siguiente partido. Han estado mucho tiempo -para ver la repetición-. No ha sido gol y parece que sí lo era, pero no queda otra que seguir y olvidarlo. El calentón es normal por esa jugada, pero que quieres que hagamos, no podemos hacer nada y si le das vueltas no arreglas nada", añadió.

El técnico vasco se mostró orgulloso del trabajo de sus jugadores: "Hemos peleado bien y hemos estado bien en defensa, nos hemos soltado un poco al final en ataque y creo que hemos hecho un buen partido. Ellos han sacado a todos sus delanteros, pero no han tenido ocasiones".

También destacó que el Athletic había estado fuerte atrás y que no le habían hecho ocasiones. "Su gol viene precedido de una mano de ellos que no ha pitado. No nos han hecho peligro fuera de casa en un campo como este y es para estar contentos", dijo Garitano.

La lectura positiva del partido que hizo el entrenador del Athletic es que han sumado "en un campo complicado". "Seguimos bien y contentos con el trabajo de los jugadores", apostilló.

"El Villarreal es un equipo para estar arriba y hemos trabajado mucho. Nos hemos soltado con balón, hemos llegado bien y hemos hecho un gol que no ha subido al marcador. Si no puedes ganar, no pierdas", concluyó.

Noticias relacionadas Villarreal y Athletic logran un empate que no satisface a nadie