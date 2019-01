Ciudadanos retrasa a febrero la celebración de sus primarias que no auguran grandes guerras internas

La dirección de Ciudadanos se ha visto "obligada", según fuentes de la misma, a posponer el proceso de primarias que, en principio, estaba previsto para finales de este mes de enero. De hecho, el cálculo de la dirección del partido de Albert Rivera era haberlas celebrado a mediados de este mes y, como muy tarde, a principios de febrero.

Sin embargo, la conformación del nuevo gobierno en Andalucía ha motivado que el partido haya pospuesto la aprobación del calendario y las bases de este complejo proceso para elegir en los municipios y comunidades con más de 400 militantes y donde haya más de dos candidaturas a los cabezas de cartel para las eleciones locales y autonómicas del mes de mayo.

De momento no hay una fecha concreta definida, pero fuentes de la dirección apuntan que las primarias se celebrarán sin llegar al mes de marzo. El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ya apuntó el pasado lunes que sería en la Ejecutiva de esta semana cuando se aprobaría el proceso, pero todo se retrasará aún más, según confirman fuentes de la dirección.

En todo caso, y a diferencia de casos como los del PSOE, el PP o Podemos, la celebración de estas elecciones internas no parece que vaya a deparar en Ciudadanos demasiadas divisiones en el seno de la formación.

Primero porque el de Rivera es un partido que sigue siendo relativamente joven que no se ha llegado a implantar de momento como otras formaciones más históricas.

Prueba de ello es que habrá Comunidades Autónomas donde sólo haya proceso de primarias para las elecciones regionales. Y es que, como se ha comentado anteriormente, el principal requisito para poder llevarlas a cabo es que la agrupación tenga al menos 400 militantes y no en todos los municipios, de hecho es una minoría, se ha llegado a esa cifra. Quiere decir, que en esas localidades la designación del candidato será directa.

Ocurre esta situación en Galicia y Euskadi, donde la presencia de Ciudadanos todavía sigue siendo mínima. También en Cantabria, La Rioja, Extremadura o en Murcia, por citar algunas comunidades.

El respaldo del aparato

Hay territorios donde, aunque haya primarias, el fuerte respaldo del aparato del partido hace indicar que los candidatos llamados "oficiales" se impondrán sin problemas. Sucede por ejemplo, en Cantabria. Aquí el partido está dividido y un sector apoya al actual diputado Félix Álvarez, el actor conocido como Felisuco, y otro al que fuera el secretario de organización, José Lopez, que abandonó el cargo en septiembre por las presiones y descalificaciones que aseguró recibir de la dirección en Madrid. Felisuco no ha anunciado oficialmente que se presentará pero oficiosamente en el partido lo dan por hecho.

También destaca el caso de la Comunidad Valenciana, donde el diputado y actor Toni Cantó finalmente confirmaba este domingo su intención de ser el candidato a la Generalitat. De momento, en un acto celebrado en Valencia por la plataforma 'España Ciudadana', Cantó anunciaba que se presentará a las primarias para lo que dijo a los presentes: "cuento con vuestra confianza". A la espera de posibles candidatos alternativos, Cantó fue respaldado públicamente por el presidente del parido, Albert Rivera.

Lo que es seguro es que habrá primarias en la Comunidad de Madrid. Concretamente entre el actual portavoz de Cs Ignacio Aguado y el militante de Las Rozas, Juan Carlos Bermejo, quien ya se postuló para ser presidente nacional del partido en 2017, en unas primarias en las que apenas obtuvo el 6,15 % de los votos y perdió ante Albert Rivera, que sumó el 87%.

Para el ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, parece que tendrá vía libre. De momento, a la portavoz municipal, respaldada plenamente por Albert Rivera, no le han salido competidores.

Hasta 8 competidores

El caso de la Región de Murcia sí será llamativo. También habrá primarias para elegir al cabeza de lista autonómico y al de la capital. En el ámbito autonómico repetirá Miguel Sánchez que se tendrá que medir a numerosos contendientes, hasta siete, según fuentes del partido. No obstante, parece que la sangre no llegará al río ya que, de hecho, lo más seguro es que se llegue a un acuerdo entre todas esas opciones "para no dañar al partido".

Las aguas parece que discurrirán tranquilas en territorios como Navarra, Asturias, donde el partido ha fichado al independiente Juan Vázqueda, en Castilla-La Mancha, donde la portavoz Orlena de Miguel, es la única candidata que de momento se ha postulado a este proceso interno. También parece que habrá tranquilidad en términos generales en Castilla y León, en Andalucía, donde el partido se dispone a gobernar la Junta, y en Baleares, donde el portavoz del partido, Xavier Pericay, es de momento también el único candidato. En el caso de las islas, se habló mucho de la posibilidad de aupar a Joan Mesquida, ex director general de la Policía y la Guardia Civil, pero Pericay lo ha descartado

En otros territorios como La Rioja, Aragón o Extremadura, también podría haber más de un candidato aunque de momento ningún militante ha dado oficialmente el paso.