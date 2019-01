Un joven se inyectó su semen en el brazo para curarse el dolor de espalda

El artículo ha sido publicado por el Irish Medical Journal, y ya el título deja a uno descolocado: “Semenly” Harmelss Back Pain: An Unusual Presentation of a Subcutaneous Abscess. Traducido se puede leer con un juego de palabras de una presentación inusual de un absceso subcutáneo a partir de un dolor de espalda que “semen-jaba” no tener importancia. Un título medio-gracioso para un estudio de tres médicos del Adelaide and Meath Hospital de Tallaght, Dublín del sur.

El paciente de 33 años, acudió al hospital para tratar el dolor de espalda que sufría en la zona renal después de levantar un objeto pesado días antes. La sorpresa para los especialistas vino cuando, mientras realizaban la exploración, se toparon con una lesión papuloeritematosa (un hinchazón en la piel) en su antebrazo.

A la pregunta de los médicos de que había provocado esa infección, el hombre confeso que se había inyectado su propio semen mediante una aguja hipodérmica como método autoprescrito contra el dolor. Se había estado realizando una inyección al mes durante 18 meses. Pero incluso, llegó a sufrir tal dolor que aumento a dosis en tres pinchazos intravasculares e intramusculares.

Radiografía del joven que se inyectó semen como metodo curativo / Irish Medical Journal

La inyección del semen le había provocado una infección bacteriana que los médicos decidieron tratar con antibióticos. Por si fuera poco, los continuos pinchazos en el brazo habían provocado edemas llenos de fluido, inflamación e hinchazón. El dolor de espalda remitió durante su estancia en el hospital, y el paciente optó por marcharse a casa declinando la posibilidad de que le drenasen mediante una incisión su particular absceso.