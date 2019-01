Carreño, en rueda de prensa: "Es la primera vez en la historia que pasa algo así"

El español Pablo Carreño Busta aseguró que un error arbitral tan grande después de realizar el mejor partido de su carrera, en el Abierto de australia contra el japonés Kei Nishikori, tras cinco horas de esfuerzo, es muy difícil de asimilar.

"El supervisor entonces tendrá que esperar a que nos peguemos de puñetazos para que tome cartas en el asunto", dijo Carreño. "Está claro que el árbitro es el que toma las decisiones pero cuando el error es tan grande debería de intervenir el supervisor", comentó un devastado Carreño Busta después de caer frente al japonés Kei Nishikori (9) en octavos de final.

El asturiano incidió reiteradamente en que ha intentado comprender la decisión del árbitro pero que no ha llegado a ninguna conclusión porque "no tiene ninguna explicación".

"Estoy triste. La forma en que salí de la pista no era la correcta. Lo siento- Creo que el árbitro falló"



"Estoy triste. La forma en que salí de la pista no era la correcta. Lo siento- Creo que el árbitro falló"



El momento de la discordia 👉 https://t.co/G4eh7NghLh pic.twitter.com/JYWz4En7Dy — Eurosport.es (@Eurosport_ES) 21 de enero de 2019

"Yo lo que veo es que él juega un gran punto y yo me arrastro como puedo para meterlas dentro y, en una de ellas, mi bola toca en la cinta, con lo que la pelota sale a una velocidad muy lenta. La bola pega en la línea tras dar en la cinta y hasta que impacta Kei pasa un tiempo y es ahí cuando el árbitro la canta fuera", rememoró con indignación Carreño Busta.

"Sé que es de muy mala leche que la canten erróneamente fuera cuando la tienes tan fácil pero se tiene que repetir el punto. No comprendo por qué me dejo pedir el ojo de halcón si tenía tan claro que no se repetiría. No tiene sentido", agregó.

El tenista nacido en Gijón también se arrepintió de la forma en la que se despidió del estadio después de dirigir algunos insultos al juez de silla.

"Después de cinco horas de un gran partido he salido de la peor forma posible. Desafortunadamente cometí un error pero la gente que me conoce sabe que no soy así", apuntó el tenista.

Carreño Busta también aseguró que el resto de jueces que también pueden decidir en ese tipo de cuestiones no se atrevieron a cambiar la opinión del árbitro principal y aseguró que "es la primera vez en la historia que pasa algo así tan claro".