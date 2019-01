Tebas, sobre el VAR: "Yo podría ver falta de Luis Suárez, pero no es un error flagrante"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, se 'mojó' este lunes en Valencia, asegurando que él podría haber visto falta de Luis Suárez a Cuellar en el segundo gol entre el Barcelona y Leganés, que terminó con victoria culé por 3-1. Sin embargo, apuntó que la jugada no era para ser revisada por el VAR.

Tebas señala que no es "un error flagrante" y piensa que se ha "exagerado" la trascendencia de la jugada y la mala gestión de los árbitros del videoarbitraje. En la gala del deporte Yo Soy Noticiam dijo que el punto en el que todo esto comenzó fue con el posible penalti de Vinicius con Rulli en el Real Madrid - Real Sociedad de la jornada 18.

SUPUESTOS DEL USO DEL VAR SEGÚN LALIGA "El árbitro asistente de vídeo tendrá la misión de actuar cuando observe que se ha cometido un error claro y manifiesto en una jugada que ha terminado en gol". Entre ellas "si hubo falta previa al gol". "El VAR informa al árbitro y este revisa el monitor y anula el gol por falta previa si confirma que hay infracción"

"Yo podría ver falta de Luis Suárez, pero no es jugada de VAR. Porque de hecho no hay unanimidad, cuando no hay un criterio unánime no es un error flagrante. El error flagrante es un fuera de juego de un metro, un agarrón que no lo haya podido ver el árbitro, si está dentro o fuera del área. La jugada de ayer solo hay que leer que unos dicen que sí otros que no, ahí tiene que imperar el criterio del árbitro", dijo el presidente.

Para el máximo mandatario de LaLiga, el uso e incorporación del VAR esta temporada "sigue siendo un acierto" y comentó que hace falta que "mucha gente entienda el VAR".

"Cuando le pasa a un grande, estas cosas pasan y ya está. Me imagino que se olvidará cuando el Real Madrid empiece a ganar partidos porque todo va enlazado [...] Ahora sólo se habla del VAR, antes solo de Miami, y es lo que hay. Lo dijimos al principio que iba a haber jugadas polémicas y jugadas complicadas de entender, a mí no me sorprende. Desde la jugada de Vinicius se ha extendido un poco la polémica", insistió Tebas al ser preguntado por los cánticos coreados por la afición del Real Madrid en el Santiago Bernabéu el pasado sábado que aludían la polémica jugada.

Las quejas de Sergio González

Además, el máximo responsable de LaLiga pasó de puntillas por las quejas del entrenador del Real Valladolid, Sergio González, después de que Jaime Latre le anulara un gol en el partido del pasado domingo ante el Levante.

"Cuando un entrenador se juega los puntos y la tensión que lleva creo que sabe perfectamente que con los árbitros no funciona ese tema de quejarse. No es cuestión de quejarse o no", aseguró.

