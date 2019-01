Kevin-Prince Boateng, en 2017: "Jugamos al 'tiki-taka' y creo que lo estoy haciendo bien"

"La primera cosa en la vida es la familia. Echo de menos a mi familia y no estoy bien". Con estas palabras y visiblemente emocionado, Kevin-Prince Boateng comunicaba su decisión de abandonar la UD Las Palmas, un 16 de agosto de 2017. Esto fue algo que pilló de sorpresa a la afición amarilla, ya que el alemán había renovado ese mismo mes de mayo, admitiendo que era "muy feliz" en el equipo.

Tras volver a Alemania con el Eintracht de Frankfurt y que esta temporada comenzara en la Serie A con el Sassuolo, el Barça ha llegado a un acuerdo con el club italiano para traer de vuelta al alemán a LaLiga.

Boateng con Las Palmas en un partido en Gran Canaria contra el Barcelona / Charlie Crowhurst (Getty Images)

En su momento en el club canario, Setién cambió la posición de Boateng, adelantando su posición de media punta hasta ser el delantero referente del equipo. En esa temporada, el de 31 años anotó 10 goles, el máximo que ha conseguido en una temporada en toda su carrera.

Ahora, Boateng llega a Can Barça con el rol de suplir, con ciertas garantías, a Luis Suárez. Algo que en los último años no ha sido nada fácil. El uruguayo, junto a Messi, es la principal arma ofensiva del equipo, acumulando una gran cantidad de partidos, por lo que no es fácil demostrar la calidad de un ariete cuando tienes que optimizar al máximo los minutos de los que dispones. Pueden preguntárselo a Paco Alcácer o Munir, últimos jugadores con ese rol que han acabado los dos fuera del club catalán (Borussia y Sevilla respectivamente).

Desde que se supo que el nacido en Berlín podía ser el último refuerzo del Barça, algunos se han mostrado preocupados por su estilo de juego, muy diferente a la famosa filosofía del Camp Nou del gusto por el balón.

Lo que se va a encontrar en el equipo de Valverde no es muy diferente a lo que ya practicó en 2016/2017 con el referente de este modo de ver el fútbol esta temporada, Quique Setién. Bien es cierto que técnico y jugador tuvieron sus roces durante aquella campaña, con reproches de uno y otro en entrenamientos con frases como: "Esto no es el patio del colegio", pero rescatando una entrevista, parece que la afición de Barcelona puede estar tranquila con el fútbol de Boateng.

"LaLiga es un fútbol muy técnico, es lo diferentes respecto a las otras ligas y disfruto. [...] Él ama la perfección. Él me da mucho espacio en el terreno de juego y me siento libre para jugar. Nunca había hecho los movimientos que hago ahora porque nosotros jugamos al 'tiki-taka', buscamos más el balón. Eso es lo que él [Setién] me ha ofrecido y creo que lo estoy haciendo bastante bien", afirmó Boateng en una entrevista al espacio 'El Protagonista', sección de LaLiga.

Boateng celebrando el título de Copa con el Eintracht / ANDREAS ARNOLD (Getty Images)

Si bien las palabras se las puede llevar el viento, los número siempre están ahí, y es que en su temporada en Frankfurt, completó 27/31 partidos de titular con un total de 838 pases precisos, con un 77% de acierto. Para que esto sirva de referencia, el año pasado, Luis Suárez firmó el mismo porcentaje, pero con 1 partido más y casi 30 toques menos (810) o Benzema que hizo 720 pases.

El último tema de controversia ha venido por sus declaraciones sobre el mejor jugador del mundo. Nunca ha escondido su admiración por Cristiano Ronaldo. En la entrevista anteriormente citada, afirmó que: "Debería ser un ídolo para todos los deportistas del mundo". Ya se verá qué dice a partir de ahora.

El Barça se abona al 'bueno, bonito y barato'

En este mercado de invierno, el FC Barcelona ha abogado por el 'low cost', pero de calidad. Ya firmó en igual calidad de cedido a Murillo, procedente del Valencia, y ahora Boateng, con una opción de compra de 8 millones de euros a final de temporada. El club no quiere, ni puede, hacer grandes desembolsos en jugadores de banquillo, ya tuvieron malas experiencias con fracasos en relación rendimiento/precio, con André Gomes, Yerry Mina o Alcácer. Simplemente, los blaugrana han querido suplir el hueco en defensa que está dejando los problemas con las lesiones de Umtiti y la falta de un punta que descanso a Suárez, y lo ha hecho con jugadores de no demasiado nombre, pero por un coste mínimo y que confían en sus garantías.

