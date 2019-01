Francia sanciona a Google con 50 millones por falta de transparencia con los usuarios

La comisión nacional de la libertad informática (CNIL) de Francia ha sancionado a Google con una multa récord de 50 millones, tras la querella colectiva de dos asociaciones "por violación continua de los reglamentos" se protección de datos.

La autoridad independiente francesa que regula la protección de datos en internet reprocha al gigante de la red estadounidense que no informa claramente, como es preceptivo, a sus usuarios sobre las razones ni la finalidad de los datos que almacena, ni sobre la duración del mismo, ni sobre su tratamiento". Tampoco sobre cierta publicidad de la plataforma.

La sanción es consecuencia de las querellas colectivas presentadas por "La Quadrature du Net ,LQDN, France" y "None of your business, NOYB, Austria" en virtud del Reglamento General de Protección de Datos, que entró en vigor el pasado mes de mayo.

CNIL había impuesto ya anteriormente una multa a Google de 100.000 euros. La que ha anunciado este lunes es récord y justifica su elevada cuantía en "la gravedad de los hechos constatados". Según el comunicado de la autoridad de protección de datos, "no se trata de una falta puntual" sino de violaciones continuos de los reglamentos" sobre la protección de datos y los derechos de los usuarios en la red.