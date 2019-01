La Audiencia rechaza terminar el interrogatorio a Rato en ausencia de la fiscal que está enferma

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ha rechazado la propuesta de la Fiscalía Anticorrupción de celebrar una única sesión del juicio de Bankia en la que se pueda terminar el interrogatorio del principal acusado, Rodrigo Rato, en ausencia de la fiscal que lleva el caso y que se encuentra de baja. Los jueces ha solicitado a los 33 acusados que den su opinión o aporten otras soluciones

La fiscal Carmen Launa, se encuentra de baja médica y su recuperación no esta prevista antes de un mes, plazo que la Ley de Enjuiciamiento criminal establece como máximo para la suspensión de un juicio.

Anticorrupción informó al tribunal de que su plazo de recuperación "no debería ser superior a un mes" pero se trata de un lapso "en el que no es posible su reemplazo debido tanto a la indiscutible complejidad del procedimiento como a los limitados medios personales de la Fiscalía".

Al no poder establecer una fecha concreta en la que reanudar las sesiones, Anticorrupción propuso al tribunal que se celebrase una sesión la semana del 4 al 8 de febrero "a los solos efectos de concluir el interrogatorio del señor Rato, prácticamente ultimado en lo que atiene al Ministerio Fiscal". Sin embargo, la Sección rechaza esta alternativa porque entiende que "puede resultar inadecuada a los intereses de las otras partes, sobre todo de aquellos acusados no afectados por la responsabilidad penal deducida por el Ministerio Público y respecto de los cuales, además, peticionó el sobreseimiento libre", es decir, 30 de los 34 procesados, sobre los que no ha presentado acusación.

Asimismo, el tribunal pide a las partes que en tres días "puedan ofrecer posibles soluciones tendentes a solventar la situación de paralización de la causa por tiempo incierto" sin que la aportación de la Fiscalía "palíe, en puridad de concepto" lo que define como un "indeseable escenario".

Así es el Artículo 788 1. La práctica de la prueba se realizará concentradamente, en las sesiones consecutivas que sean necesarias. Excepcionalmente, podrá acordar el Juez o Tribunal la suspensión o aplazamiento de la sesión, hasta el límite máximo de treinta días, en los supuestos del artículo 746, conservando su validez los actos realizados, salvo que se produzca la sustitución del Juez o miembro del Tribunal en el caso del número 4 de dicho artículo. En esos casos siempre que el señalamiento de la reanudación pueda realizarse al mismo tiempo en que se acuerde la suspensión, se hará por el Juez o Presidente, que tendrá en cuenta las necesidades de la agenda programada de señalamientos y las demás circunstancias contenidas en los artículos 182.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 785.2 de la presente Ley.