Cómo bloquear en Spotify a aquellos artistas que no quieras escuchar

El algoritmo de Spotify es capaz de comprender tus gustos musicales y recomendarte artistas similares en base a varios factores. Desde tu historial de escucha o tus gustos musicales hasta la relación que tienen algunas canciones con otras de terceras bandas. De esta manera, los usuarios de la plataforma de música en streaming pueden descubrir nuevas canciones y artistas que coinciden con sus gustos musicales sin la necesidad de salir de Spotify.

Sin embargo, el algoritmo no es infalible. A pesar de que suele ser bastante fiable (cada vez más), es probable que la plataforma te recomiende a ese artista al que no quieres ver ni en pintura. Sobre todo en las diferentes listas de reproducción de Spotify, donde las probabilidades de encontrarte a ese tipo de artistas aumenta de forma considerable.

Di adiós a ese artista en el que estás pensando

Por esa misma razón, muchos han sido los usuarios que llevan pidiendo desde 2012 una opción para bloquear artistas. A pesar de ello, la compañía no se pronunciaría hasta 2017, cuando el director ejecutivo de Spotify reconoció que no estaba entre los planes de la empresa de cara a un futuro cercano. Dos años más tarde, la compañía ha comenzado a introducir esta opción en la última versión de iOS, la 8.4.89.675.

Tal y como ha adelantado el medio especializado Thurrott, Spotify ya permite a sus usuarios de Apple bloquear a cualquier artista que no quieran volver a escuchar. Para ello tan solo tienen que buscar el artista al que no quieran ver ni en pintura, localizar los tres puntitos situados en la zona superior derecha y seleccionar la opción 'No escuchar a este artista'.

La excepción que te permitirá volver a escuchar a ese cantante



Gracias a ello, el cantante será bloqueado y dejarás de escuchar sus canciones en Spotify. Pero no solo de tu biblioteca personal, sino de las listas de reproducción, radios y listas de géneros. No obstante, todavía tendrás que escucharle en aquellas canciones en las que el artista aparezca como colaborador. A pesar de ello, conseguirás evitar que ese artista suene en tu cuenta de Spotify día sí y día también.

Por lo tanto, los usuarios de Apple ya podrán bloquear a aquellos artistas que ya no quieran escuchar. Mientras tanto, aquellas personas que dispongan de un teléfono móvil con sistema operativo Android deberán esperar. No obstante, todo hace indicar a que esta nueva opción llegará en los próximos días para el resto de usuarios de la plataforma.