Cuatro de cada diez españoles no leen nunca

La tendencia de los hábitos lectores en España continúa siendo al alza pero muy moderada. Los lectores de libros crecieron en 2018 hasta el 67,2% pero si tenemos en cuenta el número de lectores en tiempo libre casi un 40% no lee nunca o casi nunca y un 12,5% apenas lo hace de manera ocasional. Son los datos más destacados del barómetro, que desde hace casi 20 años, elabora la Federación de Gremios de Editores de España que han presentado este miércoles en la sede de la Biblioteca Nacional en un acto presidido por el ministro de Cultura, José Guirao. Para el presidente de la Federación, Miguel Barredo "en España la lectura no está consolidada, hay datos muy buenos pero en términos generales el país tiene un hábito lector que está por debajo de su nivel de progreso social, económico y de sus posibilidades de acceso a la cultura".

El perfil del lector se mantiene también como en los últimos años sin grandes cambios. Siguen leyendo más las mujeres que los hombres, en todos los tramos de edad, leen más los universitarios, lo que más literatura -sobre todo, novela- y la falta de tiempo continúa siendo la principal razón para no hacerlo. Por comunidades, hay desigualdades entre el norte y el sur, en estas últimas el porcentaje de lectura es menor. También crece la lectura digital, el 78% de los españoles a partir de los 14 años leen algún tipo de contenido en soporte digital. Los lectores digitales son siempre lectores frecuentes pero no hay un gran incremento como en el caso de la lectura digital, lo que significa que lo que realmente se está produciendo es una transferencia de lectores en papel.

Otro aspecto destacado son las compras por Internet, con Amazon como líder indiscutible, copando más del 78% del mercado, si bien la librería tradicional se mantiene como principal canal de compra para libros (excluidos los de texto) con un porcentaje del 69%. Sobre la competencia digital, el secretario general de la Federación, Antonio María Ávila, explicaba que los riesgos tecnológicos no tienen que contemplarse como una amenaza sino como una oportunidad. "No creo que el sector lo está viviendo como una amenaza siempre que se respete la normativa legal". Una idea sobre la que también ha insistido el presidente de la Federación, Miguel Barredo, ante los desafíos que plantea la cuarta revolución industrial. "Es fácil decir hay que jugar menos a los vídeo juegos y leer más. La lectura tiene sus valores y esos son por los que hay apostar".

A pesar de que la valoración general ha sido positiva, el ministro Guirao ha querido poner el acento en la necesidad de las estrategias de acercamiento a los sectores de población que menos leen. Diseñar políticas que fomenten la lectura entre ese 40% de la población que no lee nunca, entre los jóvenes -sobre todo, entre los 15 y 18 años donde hay una mayor deserción de lectores-, y que permitan acortar distancias entre el entorno urbano y el rural. Guirao ha destacado los planes previstos en el proyecto de Presupuestos que incluye recuperar la partida para libros adquiridos por bibliotecas públicas, dotado de 3,5 millones de euros y con intención de duplicarlo a 7 millones de euros, y reducir del 21 al 4% el IVA no sólo del libro electrónico, también de los periódicos y las revistas digitales. Como aseguraba el ministro "el libro no acaba en sí mismo, es el comienzo de algo. No sólo es un hábito que se autoalimenta es un hábito que alimenta la vida".