Morata iría cedido al Atlético un año y medio por 7,5 millones de euros y 5 de sueldo

Kalinic y Chicharito son los dos nombres que se están barajando en el Valencia para suplir una posible salida de Batshuayi, según informó Pedro Morata en Carrusel Deportivo. No obstante, para que esto se dé, primero tiene que concretarse la cesión de Álvaro Morata.

CASO MORATA - ATM | informa @pedro_morata sobre los términos



➡️Morata firmaría 1 año y medio

➡️Es una cesión

➡️Le costaría al ATM 7\'5 millones

➡️El club se hace cargo del sueldo, 5 millones

➡️Hay una opción no obligatoria de compra por 40-45 millones pic.twitter.com/b5ItMdVqJJ — Carrusel Deportivo (@carrusel) January 22, 2019

El ex del Real Madrid iría cedido una temporada y media por 7,5 millones de euros con una opción de compra no obligatoria, según ha sabido SER Valencia. La compra rondaría una cifra entre 40 y 45 millones -descontando el 7,5 pagados anteriormente-. Además, el salario del actual jugador del Chelsea rondaría los 5 millones por temporada.

El West Ham no quiere ceder a Chicharito. No obstante, el Atlético sí quería ceder al jugador croata, pero actualmente Simeone tiene dudas y no da el visto bueno al la salida de Kalinic.

Varios clubes están tras la pista de Kalinic: el Real Betis, el Schalke 04, el Olympique de Marsella, el Mónaco y el Tottenham. No obstante, el delantero sólo estaría interesado en los dos últimos.

El Valencia no ha hecho ninguna gestión oficial. Para que el croata llegue al club tiene que haber consenso entre Mateu Alemany y Marcelino, y actualmente, no lo hay.