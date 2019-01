Lorenzo, sobre la rivalidad con su compañero Márquez: "Es normal que haya roces"

El español Jorge Lorenzo, flamante fichaje del equipo Repsol Honda para la temporada 2019 junto al vigente campeón, Marc Márquez, reconoció que llegar a este equipo "no fue fácil al principio, pero luego salió" y está "muy feliz de formar con esta escudería".

"Todos saben cómo fue mi pasada temporada, puse más energía que nunca, pero los resultados no llegaron y por eso hablé directamente con Honda", dijo Lorenzo.

Al referirse a su lesión de hace tres días, Jorge Lorenzo explicó: "Fue en moto, en mi primer día montando, haciendo 'dirt track' en Italia, iba muy rápido y cometí el error de no chequear el circuito y había algo de barro sin que se viera".

"Parecía seco, pero al entrar en esa zona se me cerró de delante y tuve una caída estúpida, que unida a la lesión de Tailandia, metió presión en el escafoides, que no aguantó y ha obligado a la operación", continuó Lorenzo sobre su lesión en la muñeca izquierda.

Ya en lo estrictamente deportivo y al referirse a su nueva moto, el piloto de Palma de Mallorca afirmó creer que "la Honda no es una moto más física", su "sensación es que no es tan física como la Ducati", por lo que en ese sentido no está preocupado.

"La primera vez que me subí a la moto, me pareció más pequeña que la anterior, llegaba más fácil al asfalto, y eso te da confianza. Y encontré estabilidad a la entrada en las curvas, lo que me pareció su punto fuerte", destacó Lorenzo.

Nuevamente surgió el problema de la lesión, por lo que reconoció que "lo perfecto sería poder hacer el test de Sepang, pero entendemos la situación y es mejor no ir allí y sí al test de Qatar, al que llegaré al ochenta por ciento, con la esperanza de llegar a la carrera al noventa por ciento, pero tuvimos muy mala suerte al sufrir esta caída, aunque paso a paso me recuperaré", afirmó.

En cuanto a su nuevo compañero de equipo, Marc Márquez, el piloto de Palma de Mallorca recordó que durante su carrera había compartido taller con "Rossi, Spies, Dovizioso y Marc, pero la situación es parecida" a cuando empezó en 2008 en MotoGP, "con un Valentino que quería volver a ganar tras no hacerlo en 2006 y 2007".

"Ahora llego al 'box' del campeón, que conoce muy bien la moto y es fuerte y seguro que la adaptación no será fácil, pero arrancamos bien en Valencia y en Jerez; Marc es un fenómeno y tiene ventaja en este sentido, pero paso a paso espero conseguir los resultados que quiero", recalcó Lorenzo.

Respecto a la rivalidad con su nuevo compañero fue claro al afirmar que "no hay que hacer mucho drama de esta situación". "Somos personas diferentes y es lógico que pensemos diferente, y tengamos nuestros roces, pero no hay que darle importancia", señaló.

"En 2013 no teníamos ninguna relación, pero luego sí, y hemos coincidido en fiestas celebrando resultados y nos hemos llevado bien, si bien es normal que haya roces, y más llevando la misma moto, pero son muchas más cosas positivas las que este dúo puede aportar y el equipo está por encima de los pilotos, por lo que intentaremos que haya los menos problemas posibles", dijo Lorenzo.

"Lo tiene mucho más fácil él conmigo para ganarme que yo con él, porque soy novato -"lo dice para quitarse presión", afirmó Márquez-, pero lo que en realidad mete presión es ir rápido en la pista y eso vale para los dos", explicó Lorenzo.

"Compartiremos algunas cosas y otras no, porque cada uno tiene sus vicios, pero tener dos campeones hace crecer y que el otro piloto no se relaje, al final el pique que podamos tener Marc y yo es algo natural", continuó Lorenzo.

"Existe la posibilidad de que dos compañeros tengan roces y se caigan los dos, pero también es pequeña, porque ninguno se quiere caer ni tirar al otro ya que con el compañero de equipo se tiene un poco más de cuidado, salvo que te la juegues en la última curva de la última vuelta", aseguró Jorge Lorenzo.