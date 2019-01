Rulli desvela su peor momento de la temporada: "Mi mujer se pasó toda la noche llorando"

Gero Rulli, portero de la Real Sociedad, ha hablado en rueda de prensa de su estado anímico tras volver a la titularidad del equipo de Imanol Alguacil. El portero argentino ha hablado sobre el partido de primera vuelta contra el Rayo Vallecano

"Me acuerdo el día contra el Rayo, mi mujer me estaba esperando fuera del vestuario. No me habló hasta llegar a casa y se pasó llorando toda la noche", ha explicado respecto al empate en Anoeta 2-2.

El primer gol del equipo madrileño se debió a un error garrafal del portero argentino, que no agarró el balón y Advíncula disparó a puerta vacía. "Quédate tranquila que esto va a cambiar", le dijo a su mujer.

"Trabajo fuera de la cancha con Imanol, al que sólo tengo palabras de agradecimiento. Pasé por momentos de completa frustración, de tristeza, angustia. También momentos de felicidad, era un sube y baja de emociones. Al final pude encontrar la tranquilidad conmigo mismo y estoy en paz", ha explicado.

Ha recordado que ni en Argentina ni hasta ahora en la Real había sido suplente. Esta experiencia hace que ahora "valore más" ser titular, como lo está siendo en los últimos partidos, ya que significa que se lo ha ganado en los entrenamientos y en el campo.

Respecto a la posible llegada de Alex Remiro en junio, el portero argentino ha dicho que le acogerán "con los brazos abiertos" y le ha advertido de que en la Real se encontrará con "una competencia muy dura".

Rulli aprovechó su comparecencia para alabar el sistema de VAR y destacó que desde su implantación se están minimizando los errores en el fútbol. "El VAR para mí es un acierto porque está acabando con las injusticias que había en el mundo del fútbol", señaló el portero de la Real, uno de los protagonistas en los criterios de revisión de esta tecnología tras su acción en el Santiago Bernabéu con el delantero del Real Madrid Vinicius, que no fue objeto de revisión cuando se reclamaba un penalti cometido sobre el delantero brasileño.