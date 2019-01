El Chelsea ha hecho oficial el fichaje Gonzalo Higuaín. El internacional argentino abandona el Milan para incorporarse cedido a la Premier en el mercado de invierno y el club no ha especificado la cuantía del fichaje.

"Cuando se me presentó la oportunidad de unirme al Chelsea, tuve que aceptarla. Es un equipo que siempre me ha gustado y tiene mucha historia, un estadio maravilloso y juegan en la Premier, liga en la que siempre he querido jugar", dice Higuaín según el comunicado del club.

El entrenador del Chelsea, el italiano Maurizio Sarri, reconoció este miércoles en rueda de prensa que el delantero, actualmente en el Milan en calidad de cedido por el Juventus Turín, estaba "a horas" de firmar un contrato con el equipo londinense.

Sin embargo, el entrenador italiano anunció que es "imposible" que Higuaín dispute la vuelta de semifinales de Copa de la Liga, que este jueves enfrentarán al Chelsea y al Tottenham Hotspur.