El primer teléfono móvil sin botones, puertos, ni ranuras

Desde que Apple presentara el iPhone 7 y el iPhone 7 Plus, los primeros teléfonos móviles de la compañía sin conector jack, las grandes tecnológicas han hecho todo lo posible suprimir complementos y, de paso, darle un mayor protagonismo a sus pantallas. Desde acabar con los marcos del teléfono móvil hasta integrar la cámara dentro de la pantalla a través del polémico notch o los paneles perforados.

Después de verlo prácticamente todo, la compañía china Meizu ha ido más allá con su último modelo, el Meizu Zero. Un teléfono móvil, el primero completamente sellado, que prescinde de todos los puertos, botones e incluso ranuras. Una decisión que no solo supone un ahorro considerable a la hora de fabricar el dispositivo, sino que también simplifica el sellado del teléfono frente a inmersiones en líquidos.

Así es el Meizu Zero

De esta manera, el Meizu Zero es un teléfono móvil que carece de botones físicos para controlar el volumen, silenciar las llamadas o bloquear el dispositivo. Pero no solo eso. Este smartphone tampoco cuenta con ranuras para escuchar los altavoces, bandejas para la tarjeta SIM ni un puerto USB para cargar la batería cuando se agota.

¿Y cómo puede realizar cada una de estas acciones sin estos complementos? Gracias a una serie de elementos que hemos podido ver integrados en otros teléfonos durante los últimos meses. Desde la carga inalámbrica que permite cargar el dispositivo desde una base conectada a la corriente hasta las eSIM, versión digital de las clásicas tarjetas de datos móviles.

Así es el nuevo teléfono móvil de la compañía china. / Meizu

La solución a la falta de botones, puertos y ranuras

Mientras tanto, para subir y bajar el volumen, el teléfono móvil dispone de un área sensible al tacto. En lo que respecta al altavoz, el dispositivo usa un sistema piezoeléctrico integrado en la propia pantalla. Una tecnología que permite al smartphone vibrar de forma imperceptible para crear el sonido. Por lo tanto, la compañía ofrece todo tipo de soluciones para solventar la falta de botones, puertos y ranuras.

Entre el resto de características de este dispositivo, la compañía ha dado a conocer que el Meizu Zero dispone de una pantalla de 5,99 pulgadas. Un teléfono móvil, que dispone de resistencia al agua y al polvo, que dispone de cámara dual de 12+20 megapíxeles y una especie de botón táctil para el encendido que reemplaza el botón físico tradicional. La compañía todavía no ha dado a conocer cuándo llegará este teléfono móvil al mercado. No obstante, se espera que lo haga de cara a la segunda mitad de 2019.