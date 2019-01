El Gobierno remite a Bruselas y apuesta por convocar unas elecciones "libres y democráticas" en Venezuela

El responsable de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha comparecido ante los medios para aclarar cual es la posición de España después de que Juan Guaidó se autoproclame presidente interino de Venezuela. Como ya señaló este miércoles por la noche, pide esperar a que la Unión Europea tome una posición clara porque considera importante "preservar la unidad de acción" en un tema de tanta magnitud. Bruselas se inclina por fijar "una convocatoria de elecciones libres y democráticas" y que así "el pueblo venezolano pueda expresarse en unas elecciones con garantías".

Borrell lamenta "la lentitud con la que la UE adopta sus decisiones" pero considera que la situación ha cambiado "radicalmente" en Venezuela en los últimos días tras las acciones violentas y las muertes, por eso, el gobierno español va a pedir que el Consejo de Asuntos Exteriores se reúna lo antes posible para "evitar que las cosas vayan a peor". "En Venezuela hay 200.000 ciudadanos españoles y su protección para nosotros es importante", ha sentenciado.

El titular de Exteriores ha recordado una vez más que nuestro país no reconoce a Nicolás Maduro como presidente: "No consideramos el régimen legítimo porque su legitimidad procede de unas elecciones que no reconocemos".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido en Davos con los presidentes de Colombia, Ecuador y Costa Rica para analizar la crisis en Venezuela. Por su parte, el líder del PP, Pablo Casado, ha pedido una vez más a Sánchez que reconozca el Gobierno "interino" de Juan Guaidó en Venezuela y no se sitúe en la "equidistancia" como, a su juicio, ha hecho el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ya que, en ese caso será "responsable de lo que está pasando".