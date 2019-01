After @Carlossainz55\'s big move to our home county, we\'ve put together a guide to help our Spaniard survive in Surrey. 🌳🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



👀➡️ https://t.co/50O1WJ5r9N pic.twitter.com/cxkXaIIbT9