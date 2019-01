Hazard se enzarza con Sarri: "No me importa lo que diga"

El futbolista del Chelsea Eden Hazard ha tenido un encontronazo con su entrenado Maurizio Sarri después de que el equipo inglés eliminara al Tottenham en las semifinales de la Carabao Cup.

Parece que los 'blues' no están muy contentos con la intención del belga de dejar el equipo. Su fichaje por el Real Madrid ha sido muy comentado en los últimos meses, y esto no ha pasado desapercibido en su actual club. Mauricio Sarri, el entrenador, dijo tras la derrota del equipo ante el Arsenal en liga que Hazard "no es un líder" y lo comentarios no parecen haberle sentado muy bien al futbolista.

El belga ha sido tajante en su respuesta. "Para ser justos, no me importa. Yo solo juego mi fútbol y no me importa lo que diga el entrenador. Siempre estoy concentrado en este equipo y solo quiero hacer lo mejor para él, y hoy lo hice", ha dicho el jugador. que anotó el segundo gol en el mencionado partido ante el Tottenham.

Un capítulo más en el conflicto que no hace más que avivar los rumores de la posible marcha de Hazard del Chelsea. De momento, el jugador sigue formando parte de la plantilla del club de la Premier League, que se encuentra en la cuarta posición de la liga.