El rescate viral de 'Bingo', el "gato emparedado" entre baldosas

"Madre mía lo que acaba de pasar. El caso del gato emparedado". A través de su perfil en la red social Twitter, el tuitero Bugsblack (Josep en la vida real) ha dado a conocer la increíble historia de Bingo, uno de los cuatro gatos con los que vive: "El caso es que tenemos cuatro gatos en casa. Uno de ellos es Bingo. Muy listo no es".

Después de las pertinentes presentaciones, el tuitero ha explicado mediante un hilo en la red social que han tenido recientemente una pequeña fuga de agua en la bañera que caía al local situado debajo de la vivienda. Por esa misma razón, el tuitero procedió a llamar a un especialista que les ayudara a solventar el problema. A pesar de que el fontanero consiguió arreglar la fuga, este dejó el orificio de baldosas abierto, que cerraría la mañana de este jueves.

¿Dónde está Bingo?

Cuando el fontanero cerró el orificio de las baldosas, el tuitero notó que faltaba uno de sus gatos. Por esa misma razón, no dudó en preguntarle al obrero si había visto a Bingo por algún lado. Fue entonces cuando el fontanero le explicó que no solo no gato, sino que era improbable que estuviera emparedado entre los azulejos: "No, hombre, si no el gato estaría rascando desesperado".

No obstante, las sospechas del tuitero se intensificaron cuando los otros gatos se acercaron al lugar de los hechos. Según cuenta Josep, los compañeros de Bingo comenzaron a rascar las baldosas, evidenciando que el cuarto gato estaba atrapado. Cuando Bingo notó la presencia de sus amigos, este emitió un maullido desde el baño, confirmando así que estaba emparedado tras las baldosas.

El rescate de Bingo

Tras verificar que su gato estaba encerrado, Josep llamó al especialista para confirmarle sus sospechas. Cuando volvió al domicilio, media hora después terminar la obra, este decidió quitar una baldosa y abrir un pequeño agujero para que el gato pudiera salir. De esta manera, Bingo consiguió salir sano y salvo y volver a reunirse con sus compañeros.

Después de salir de la trampa, el tuitero Bugsblack asegura que Bingo no se separaba de él. Tras el susto de quedarse encerrado en la bañera, el felino no quiso despegarse de su dueño hasta el punto de quedarse dormido junto a él, tal y como demuestra un vídeo compartido por Josep a través de su cuenta de Twitter. Por lo tanto, final feliz para un gato diferente.