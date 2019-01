Telecinco se decide: 'Got Talent' (y no 'La que se avecina') se enfrentará a 'La Voz'

Este jueves, Telecinco aprovechó el escaparate mediático de 'GH DÚO' para anunciar la fecha de estreno de la cuarta edición de 'Got Talent', el único programa de talentos que actualmente tiene en cartera la cadena de Mediaset España.

Así, el concurso producido por FremantleMedia medirá sus fuerzas con el que a día de hoy es el formato estrella de la televisión: 'La Voz'. Tal y como confirmaron Eva Isanta y Santi Millán en directo, 'Got Talent' regresará a la parrilla de Telecinco el próximo lunes 28 de enero a las 22:00 horas.

Aunque 'La que se avecina' también era una opción a considerar para plantarle cara a 'La Voz', los mandamases de Mediaset se han decantado finalmente por 'Got Talent'. Por lo tanto, a partir del próximo lunes, en la franja del prime time, se vivirá un auténtico duelo entre estos dos formatos de éxito.

'Got Talent' no lo tendrá nada fácil

Como principal novedad, la nueva edición de 'Got Talent España' cuenta con las incorporaciones de Paz Padilla ('Sálvame') y Eva Isanta ('La que se avecina'), que se estrenarán en la mesa del jurado para sustituir a Jorge Javier Vázquez y Eva Hache. Edurne y Risto Mejide repetirán como jueces por cuarto año consecutivo.

Aunque la audiencia tenga ganas de ver en acción a Eva Isanta y a Paz Padilla, lo nuevo de 'Got Talen't no lo tendrá nada fácil. Mientras que 'Hospital Valle Norte', la nueva serie de La 1, no supone ningún peligro, 'La Voz' es ahora mismo uno de los pilares principales de Antena 3, con un 21,4% de cuota media y 3.324.000 de espectadores.

Dicho lo cual, ¿qué formato saldrá victorioso en la batalla del próximo lunes, 'Got Talent' o 'La Voz'? Hagan sus apuestas.