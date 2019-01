"¿Qué hace Eva Isanta en 'Got Talent'?". Esta fue la pregunta que asaltó a parte de la audiencia cuando Telecinco la anunció como fichaje estelar de la nueva temporada de su concurso de variedades. ¿Qué hacía ella, una actriz curtida en el teatro y reconocida por España como La Cuqui de 'La que se avecina', como jueza de un programa de entretenimiento?

Pues bien, aprovechando el estreno de la cuarta edición de 'Got Talent España', que aterriza este lunes en la cadena de Mediaset, hablamos en CadenaSER.com con la actriz sobre su incursión en el espacio producido por FremantleMedia.

¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este?

Soy la primera sorprendida (Risas). La propuesta me llegó de la mano de Telecinco y me quedé en plan: '¿cómo?'. Sin embargo se me abrió delante un camino nuevo, un reto, y decidí coger el guante. Lo pensé, lo medité, porque soy muy reflexiva, y aquí estoy. Y la verdad es que estoy muy contenta de haber dicho sí a 'Got Talent'.

¿Qué te llevó a dar el 'sí, quiero'?

A veces las cosas suceden por algo. Al principio pensaba que me estaba alejando de mi propósito de ser actriz. Este, evidentemente, es un trabajo que va en otra dirección, pero me ha despertado de nuevo mucha más pasión por mi trabajo como actriz, mucho más respeto por lo que supone subirte a un escenario. 'Got Talent' me ha hecho volver a engrasar la maquinaria.

'La Voz' es una cosa muy concreta y en 'Got Talent' cabe todo

¿Un soplo de aire fresco después de tantos años en 'La que se avecina'?

Suelo compaginar 'La que se avecina' con teatro, porque una cosa te trae aire fresco para la otra. En este caso también ha sido un soplo de aire fresco.

¿Cómo te has visto en el papel de jurado?

Al principio me costó adaptarme. Me sentía muy rara y me costaba saber cuál era mi misión, mi rol. Pero en cuanto conseguí relajarme y no juzgarme disfruté mucho de la experiencia. 'Got Talent' me ha enseñado muchas cosas de mí. No solamente de cómo funciona un talent, cómo funciona la televisión por dentro, también me ha hecho vivir experiencias muy bonitas a través de los concursantes. Como actriz me encanta conocer todos los tipos de pulsiones humanas. Es mi trabajo para poder hacer personajes.

¿Ha cumplido 'Got Talent' con tus expectativas?

Veía 'Got Talent' con mi hijo, pero no sabía todo lo que mueve y todo lo que conlleva hacer un programa así. Para los participantes es una experiencia vital maravillosa y se crea un microuniverso muy especial. Es como si estuvieses metido en un espacio propio donde todo se vive muy intensamente. Hay una convivencia muy bonita y vamos todos tirando del mismo carro.

Cuando acepté entrar en 'Got Talent' pensaba que me estaba alejando de mi propósito de ser actriz

Jorge Javier Vázquez y Eva Hache tenían unos perfiles muy marcados en el 'Got Talent'. ¿Qué roles vais a ocupar Paz Padilla y tú en el programa?

Paz Padilla es un torbellino de mujer. Es muy cañera, la gamberra, y le gusta enredar. Yo, en cambio, soy más reflexiva e intento mandar un mensaje positivo al concursante que tengo delante aunque luego le dé un ‘no’. Mi objetivo es que a cualquiera le sirva de algo pasar por 'Got Talent'. Intentó ser, simplemente, yo. Y ser honesta , coherente y respetuosa con la persona que tengo enfrente.

Se está hablando mucho del duelo 'La Voz' - 'Got Talent'. ¿Hay un miedo real a la competencia?

Estoy tranquila porque son espacios muy diferentes. 'La Voz' es una cosa muy concreta, un talent show que busca grandes voces, y en 'Got Talent' cabe todo, con mayúsculas. Es una mezcolanza que tiene otro cariz. A ver qué decide el espectador porque tenemos libertad de mando...