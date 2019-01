Directo | Presentación de Álvaro Morata como jugador del Atlético de Madrid

"Diego Costa, aparte de un gran jugador y un compañero, es mi amigo. Por qué no vamos a poder jugar juntos. Jugar al lado de un gran jugador es fácil. Seguro que me gastará alguna broma cuando me vea. Estoy deseando verle".

13:19 h. "Hoy no tengo que explicar aquí lo que yo siento. Si estoy aquí es porque quiero estar aquí. Eso es lo importante. Tengo que hablar en el campo. Sé lo que tengo que hacer aquí".

13:18 h. "Bendito problema. Ojalá todo sea pensar lo que tengo que hacer después de marcar. Cuando llegue la situación las cosas saldrán solas", dice sobre una posible celebración de un gol ante el Real Madrid y la Juventus, dos de los equipos por los que ha pasado.

13:17 h. "Si le echas intuición te lo puedes imaginar", dice cuando le preguntan por aquella conversación que tuvo con Simeone en un derbi madrileño.

13:17 h. "Me siento parte de este club otra vez desde hace un par de semanas. No me siento nuevo. Los compañeros se han encargado de hacerme sentir que era parte del equipo. Me hace sentir contento y orgulloso"

13:16 h. "Han sido meses complicados, pero aquí estoy. Es todo muy bonito y no puedo esperar para ver a mis compañeros, para estar con Koke, y empezar a jugar".

13:15 h. "La vida da muchos rodeos pero por circunstancias de la vida ya estoy aquí deseando entrenar a las órdenes del Cholo. Le estoy muy agradecido porque él también ha empujado para que esté aquí".

13:14 h. Tras ver las imágenes de cuando estaba en la cantera, Morata asegura que le emociona recordar esa etapa.

13:12 h. El jugador toma la palabra y agradece el "esfuerzo" que ha hecho el club para que pueda volver a vestir la camiseta del Atlético de Madrid.

13:11 h. El presidente ha terminado su intervención instándole a olvidarse de los "dimes y diretes" que tendrá que sufrir como jugador rojiblanco y exfutbolista del Real Madrid.

13:10 h. "Estamos completamente seguros de que Morata nos ayudará a cumplir nuestros objetivos", dice después de recordar el gran reto que tiene el club en la Champions con los octavos de final ante la Juventus.

13:08 h. Llega el nuevo jugador al auditorio, donde le va a a dar la bienvenida el presidente Enrique Cerezo. El directivo recuerda cómo llegó el delantero al Atlético a través de los campamentos del club y cuál fue su paso por las categorías inferiores. "Regresa al Atlético para aumentar la competencia en este puesto", dice.

13:05 h. El madrileño se ejercitó ayer en solitario en las instalaciones del Atlético de Madrid en Majadahonda. Esta tarde entrenará con el resto de sus nuevos compañeros.

13:00 h. El jugador explicó ayer sus sensaciones al volver al club rojiblanco, donde militó cuando era niño. "Teníamos que estar dos horas antes los recogepelotas y yo estaba dos horas y media antes con mi peto de recogepelotas, que lo tengo en casa todavía, como mi carnet. Iba a disfrutar, a ver el Atleti", señaló en una entrevista a los medios oficiales del club.

12:50 h. La presentación tendrá lugar en el auditorio del Wanda Metropolitano, donde podremos ver a Álvaro Morata con la camiseta del Atlético de Madrid y su nuevo dorsal, el 22.

12:40 h. El delantero llega tras el acuerdo firmado entre el club rojiblanco y el Chelsea para una cesión de 18 meses de duración. El fichaje se hizo público ayer lunes después de semanas de informaciones en las que se hablaba del futuro del exjugador del Real Madrid.

12:30 h. Buenos días. Hoy os contamos en directo la presentación de Álvaro Morata como nuevo jugador del Atlético de Madrid.