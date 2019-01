Cecilia Di Luca, esposa del 'Profe' Ortega: "No ha habido ninguna agresión, ha sido un malentendido"

Cecilia Di Luca, esposa de Óscar Ortega, preparador físico del Atlético de Madrid, expresó este martes en un comunicado remitido a la Agencia EFE y firmado por ella que "jamás" ha denunciado a su marido "porque no ha habido ninguna agresión".

"Quiero aclarar a todo el mundo que jamás denuncié a mi marido porque no ha habido ninguna agresión. Una tercera persona, ajena a la situación, decidió informar a la Guardia Civil sin mi consentimiento. Esta mañana he declarado ante la jueza que llevamos 25 años de matrimonio y nunca he sido agredida físicamente", dijo.

"A mi marido se le conoce por su trabajo y quiero recalcar que es una persona intachable. Evidentemente hubo un malentendido y con esta declaración solo quiero aclarar lo sucedido y cerrar definitivamente este asunto", concluye el comunicado, firmado por "Cecilia Di Luca, esposa de Óscar Ortega".

Esta mañana, el preparador físico del Atlético de Madrid, Óscar Ortega, fue puesto en libertad sin medidas cautelares por la magistrada del Juzgado número 7 de Majadahonda (Madrid).

La juez especializada en violencia de género dejó en libertad sin fianza y sin medida cautelar alguna al preparador físico uruguayo del Atlético de Madrid.

Tras tomar declaración al detenido y a la supuesta víctima, la magistrada se ha inhibido en favor del Juzgado especializado en Violencia Sobre la Mujer de Móstoles, partido judicial en el que reside la mujer y, por tanto, competente en el asunto.

El preparador físico del club rojiblanco fue detenido ayer por la Guardia Civil acusado de un delito de violencia de género y pasó la noche detenido en el cuartel de Majadahonda.