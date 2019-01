"Estamos dispuestos a dar la vida para defender este proceso revolucionario"

Se les conoce como colectivos populares y organizan la supervivencia y seguridad de los bastiones de Nicolás Maduro. Están en situación de máxima alerta y dicen estar dispuestos a dar su vida por el proceso revolucionario. Están almacenando comida para que las comunidades no tengan desabastecimiento y dicen estar preparados para una guerra.

¿Cómo se organizan ustedes?

Mantenemos la comunicación y la coordinación con los ministros, con los alcaldes y con los gobernadores, les mostramos nuestro trabajo y tenemos su apoyo. Es un trabajo arduo, fuerte, pero la gratitud de nuestra comunidad nos deja satisfechos.

¿En cuántas zonas están ubicado los colectivos?

Estamos a nivel nacional. Solo en Caracas tenemos 300 movimientos sociales. Trabajamos en función del bienestar de una sociedad.

¿Cómo se reparte la comida?

En esta guerra que tenemos ahora recibimos una caja de alimentos mensuales. Se les da un bolso con alimentos básicos que dura quince días y tiene pasta, aceite, leche, arroz y harina. Cuesta 600 bolívares. Queremos que se sientan protegidos y que los “guarinberos” , el término que se utiliza para los opositores, no nos quemen un camión. Eso es lo que quieren ellos pero nosotros les estamos contraprogramando porque solo quieren el mal de Venezuela.

¿Sin embargo hay mucha gente que apoya a Juan Guaidó?

Yo respeto el pensamiento político e ideológico de la oposición. Pero la oposición ha ido avanzando y no nos han respetado. Si traemos gas se oponen; si traemos comida se oponen. Ellos no asumen que el trabajo que se está haciendo está teniendo mucho éxito en las comunidades. Hay personas que están descontentas porque no les llega nuestra obra social. Estas personas no tienen un ideal político, son vulnerables y cuando ven otro movimiento que les prometen cosas les hacen cambiar de pensamiento. Nosotros tenemos un pensamiento firme y debemos blindar la seguridad a Venezuela. Nos van a seguir aplastando y a la respuesta que ellos quieran darnos la nuestra será más contundente con el escenario que ellos quieran. Si ellos traen mercenarios ellos se van a encontrar con personas que están entrenadas.

¿Cómo se pueden defender ustedes?

El presidente Chávez en vida trajo 25 millones de carabinas. Eso son armas para el pueblo y en ese sentido el pueblo se organiza como una milicia bolivariana. Nosotros estamos preparados para la confrontación en una situación bélica. Si ellos quieren el pueblo apoya al Presidente y nosotros al Presidente mediante la milicia bolivariana.

¿Hasta donde están dispuestos a llegar?

Nosotros estamos dispuestos a dar la vida, a defender este proceso revolucionario. Nosotros somos un país tranquilo, somos jocosos y los fines de semana nos gusta estar tomando pero también nos entrenamos.

¿Qué piensa de la Ley de Amnistía General que propone Guaidó?

Yo creo que esa Ley no va a dar resultados y los que tienen dudas es porque son delincuentes que saben que se les va a dar de baja en el ejército. Yo creo que los militares patriotas no se van a rendir.

¿Qué va a pasar?

Viene una “arremetida” bélica. Quieren confrontarnos y tenemos que estar preparados para esta situación. Lo que nos preocupa son las sanciones de EEUU, que pongan el petróleo en manos de Guaidó y que el Presidente no tenga dinero para pagar la comida.

¿Cómo está la gente?

La comunidad tiene miedo. No se si ustedes han visto imágenes de Venezuela bombardeada. Eso es un terrorismo psicológico para nuestra gente.

En el supuesto que Maduro caiga, ¿qué va a pasar con los colectivos?

Estamos viendo un escenario muy grave pero tenemos unos aliados. Lo que se va a formar aquí son guerrillas urbanas. Para que entren en sitios donde haya colectivos van a tener que bombardear como en otros paiíes. Nosotros estamos entrenados para resistir.