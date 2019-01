Series para ver en febrero: del regreso de Berto Romero, a la nueva de superhéroes de Netflix

Con la llegada de febrero, las principales plataformas de streaming ya han anunciado las series que verán a la luz en las próximas semanas. ¿Cuál será la gran apuesta de Netflix para este mes? ¿Y la baza de HBO España? Coge papel y boli y apunta las novedades seriéfilas más relevantes.

NIGHTFLYERS

Fecha: 1 de febrero

Capítulos: 10

Plataforma: Netflix

Sinopsis: Basada en la novela corta de George R.R. Martin, esta serie sigue la angustiosa expedición de ocho científicos y un telépata que intentan contactar con extraterrestres.

Reparto: Gretchen Mol, Eoin Macken, David Ajala, Sam Strike, Maya Eshet, Angus Sampson, Jodie Turner-Smith y Brian F. O'Byrne.

LA SALA

Fecha: 1 de febrero

Capítulos: 8

Plataforma: HBO España

Sinopsis: Yago Costa, un inspector de policía especializado en interrogatorios, entra en la comisaría donde ha trabajado durante toda su carrera y, sin motivo aparente, mata a su jefe y amigo Luis Corbalán. Unos meses después, Yago recibe la visita en prisión de Sara, una joven periodista que quiere hacerle una serie de entrevistas con el objetivo de averiguar cuáles fueron los motivos reales que le llevaron a cometer el crimen.

Reparto: Francesc Garrido, Goya Toledo, Raúl Prieto y Sofía Marrero.

DIRTY JOHN

Fecha: 14 de febrero

Capítulos: 8

Plataforma: Netflix

Sinopsis: La primera temporada de esta antología de crímenes, basada en el popular podcast, gira en torno a John Meehan, cuyo romance con Debra Newell degeneró en una pesadilla.

Reparto: Connie Britton, Eric Bana y Juno Temple.

THE UMBRELLA ACADEMY

Fecha: 15 de febrero

Capítulos: 10

Plataforma: Netflix

Sinopsis: Una familia desestructurada de superhéroes se enfrenta a distintos retos: desde resolver el misterio de la muerte de su padre hasta luchar contra el apocalipsis.

Reparto: Ellen Page, Tom Hopper, Robert Sheehan, Emmy Raver-Lampman, David Castañeda, Aidan Gallagher, Mary J. Blige, Cameron Britton, Colm Feore, Adam Godley y John Magaro.

MIRA LO QUE HAS HECHO (T2)

Fecha: 22 de febrero

Capítulos: 6

Plataforma: Movistar Plus

Sinopsis: Berto y Sandra sobrevivieron a la llegada de su primer hijo. Pero solo era el principio. El segundo embarazo trae gemelos, se avecina un tsunami, hay que prepararlo todo para su llegada. Y el primogénito cada vez reclama más atención, tanto en casa como en el colegio. La presión aumenta, y para acabar de complicarlo todo, Berto ha recibido el mayor encargo de su carrera: rodar una serie sobre su experiencia como padre. Un reto que reclamará toda su atención, en el momento en que su familia más le necesita.

Reparto: Berto Romero, Eva Ugarte, Jordi Aguilar, Anna Carreño, Carmen Esteban, Inma Sancho, Fabio Cutaia, Juanfra Juárez, Belén Cuesta y Nuria Gago

WHISKEY CAVALIER

Fecha: 28 de febrero

Capítulos: 13

Plataforma: Movistar Plus (Movistar Series)

Sinopsis: Will Chase (Scott Foley) puede presumir de ser uno de los mejores agentes del FBI. Su nombre en clave es Whiskey Cavalier. A la hora de la acción, saca el tipo duro y decidido que lleva dentro, heredado de sus años como piloto en el ejército. Pero, en el fondo, Chase es un hombre tremendamente sensible y romántico, y el reciente abandono de su prometida lo ha dejado hecho polvo. En plena resaca emocional, a Will se le asigna una misión de rescate en la que chocará con una agente de la CIA: Francesca “Frankie” Trowbridge (Lauren Cohan), Con problemas para establecer lazos personales, un pasado oculto y un dominio letal de las artes marciales, lo único que sabemos de Frankie tras su salida de Langley es su nombre en clave, Fiery Tribune, y que sustenta el mayor récord de capturas de cualquier espía de la CIA.

Forzados a trabajar juntos, Will y Frankie terminan liderando un peculiar equipo: Susan (Ana Ortiz), la mejor amiga de Will, es también una de las agentes top del buró; Jai Datta (Vir Data), buen amigo de Frankie y el mayor conocedor de sus puntos débiles, esconde un meticuloso talento para los detalles detrás de su informal elegancia; completa el grupo el culpable de unir a Will y Frankie: Edgar Sandish (Tyler James Williams), un cobarde analista de la Agencia Nacional de Seguridad secuestrado por los rusos por robar datos importantes.

Reparto: Scott Foley, Lauren Cohan, Ana Ortiz, Vir Data y Tyler James Williams.

Otros estrenos

Tin Star: T2 – 1 de febrero (Movistar Series)

Russian Doll: T1 – 1 de febrero (Netflix)

Día a día: T3 – 8 de febrero (Netflix)

2 Dope Girls: T2 – 9 de febrero (HBO España)

Last Week Tonight With John Oliver: T6 – 18 de febrero (HBO España)

Suburra: T2 – 22 de febrero (Netflix)