El Valencia quiere a Chicharito para la delantera

El Valencia está en busca de un refuerzo para su delantera. El club está interesado en Chicharito, no obstante, el jugador del West Ham no es una opción fácil porque el club inglés no quiere dejarle ir, según informó Pedro Morata en Carrusel Deportivo.

El agente del jugador, que ha estado en Valencia, tiene que plantear al club inglés la opción de ceder como intercambio a Batshuayi. A la espera de confirmar esta opción, el Valencia ha llegado a un principio un principio de acuerdo para comprar a Rubén Sobrino por 4 millones.

Además, el club también está a punto de cerrar la cesión de Está a punto de cerrar la cesión de Roncaglia, jugador del Celta de Vigo, hasta final de temporada tras la salida de Rubén Vezo. No obstante, si al Valencia le cuadra el Fair Play financiero, Chicharito también se incorporaría.