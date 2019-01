Las peleas en los partidos de NHL no son inusuales; el contacto entre los jugadores muchas veces termina en tensos y violentos enfrentamiento. No obstante, lo que no es tan común es que un jugador debutante termine a puñetazos en pleno partido. Y mucho menos que los padres de éste aplaudan el comportamiento desde la grada.

Ese ha sido el caso de Tent Frederic, de 20 años. El jugador debutó este martes con los Boston Bruins contra los Winnipeg Jets. El joven jugador, que no estrenó la portería, sí utilizó sus puños en un enfrentamiento contra un rival ante los atentos ojos de la grada.

La ovación de los presentes destacó por un plano que captaron las cámaras: unos efusivos padres que aplaudieron la actitud de su hijo que, acto seguido, fue expulsado. La noche terminó con derrota para los Bruins con un 4-3.