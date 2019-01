Las matrimoniadas de 'El Hormiguero': Pablo Motos en... Doctor Amor y la empalagosa terapia a los Pedroche

'El Hormiguero' es un espacio en el que todo tiene cabida: ciencia, cultura, humor, supervivencia...todos estos elementos y algunos más son los ingredientes de una combinación que, sin ser explosiva, resulta brillante, al menos así lo dicta la audiencia millonaria que sigue día a día las aventuras y desventuras de Pablo Motos en Antena 3.

Pero a veces, solo a veces, el programa de Trancas y Barrancas se convierte en otra cosa, una cosa que habla de corazón, de la crónica social, un sucedáneo de la Super Pop o la Bravo, solo que dirigido a un público más amplio. También a veces, solo a veces, Motos tiene la necesidad de "salvamizar" 'El Hormiguero', pero siempre con esa delicadeza que tanto caracteriza al 'Corazón' de Anne Igartiburu.

Gracias a este cambio en el enfoque, La Preysler maravilló a la audiencia contando que los viernes por la tarde se junta con sus amigas para ver películas románticas, mientras se ponen finas a hamburguesas, perritos calientes y patatas fritas. Es imposible olvidar el día que Isabel Pantoja se plantó en 'El Hormiguero' tras su incursión en la versión española de Guantánamo y fue recibida entre ovaciones para después echarle flores como si fuera la Virgen del Rocío (¿eso se hace?).

Pablo Motos echaba en falta uno de esos 'Hormigueros' y se quitó el mono invitando a una de las parejas más mediáticas: Cristina Pedroche y el cocinero Dabiz Muñoz. Por suerte para Antena 3 era la primera vez que se sentaban juntos en un plató de televisión.

La cosa empezó como siempre: un baile, la broma de turno y después ya vino la entrevista. Pero esta vez sin promocionar nada. Aunque les prometió que hablarían de sus proyectos profesionales, el presentador prefirió cambiar el chip y preguntarles otras cosas de interés:

¿Es así de cariñosa cuando hay gente delante?

Cuando discutís, ¿cuál de los dos pide antes perdón?

Cuando volvéis a casa de una juerga, ¿cuál es el plato estrella con el que os apañáis?

¿Quién de los dos le pone más pegas a la comida?

¿Quién se duerme antes viendo una película?

¿Quién de los dos tiene peor despertar?

La pareja entró al juego con altísimas dosis de amor y demasiadas muestras de cariño. En un instituto americano ellos serían el rey y la reina del baile, no me cabe ninguna duda. Ella piensa que él está más bueno que ella, y lo repitió hasta la saciedad por si algún espectador andaba despistado. También es el mejor cocinero: "Es un genio de la cocina que no sale a muchas cosas y está enfocado en la cocina". Se le olvidó comentar que tuvo un programa en Mediaset y que sale de vez en cuando en 'MasterChef'.

Pero ojo, que también hubo terapia. Y es que Pedroche se duerme siempre cuando van a ver una serie o una película. Ah, y también tiene el paladar muy fino por culpa de Dabiz, confirmando, además, que antes no sabía comer. Para ella no había diferencia entre un bocata de chope y un sushi variado. Además, los dos no pueden a salir a correr juntos porque el concinero (que está muy bueno) va más deprisa y ella se frustra. Casi entran en crisis cuando Pablo Motos dijo que "si bajas de las 3 horas en el 'running' es porque estás a punto de separarte".

Después jugaron a las cocinitas y compartieron su amor con algunos colaboradores que irrumpieron en plató para ganarse el pan, pero para entonces ya había sufrido la vergüenza ajena suficiente como para cambiar de canal. Y es que la historia de los Pedroches es como una película de Disney, pero sin macabradas subliminales.