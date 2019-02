¿Eres capaz de encontrar las teclas de piano entre una manada de cebras?

El patrón de coloración tan llamativo de las cebras ha sido, desde siempre, objeto de especulación. Mientras que algunos consideran que cuentan con esa distribución de rayas blancas y negras para camuflarse entre la hierba o la maleza, otros opinan que se trata de un mecanismo de mimetismo para evitar el ataque de los depredadores.

Por otro lado, también hay quien opina que se trata de una función de reconocimiento de individuos, como nuestras huellas dactilares, e incluso de un mecanismo de termoregulación. Después de estudiar varias teorías, los expertos tan solo han encontrado cierta correlación entre el tamaño y número de rayas con las temperaturas que experimentan las distintas poblaciones de cebras.

La función de las rayas de las cebras

Tras varios años de investigación, un grupo de investigadores llegó a la conclusión de que la principal función de las rayas era la de repeler tanto a las moscas tse-tse como a los tábanos. Sin embargo, es innegable que la técnica de la mimetización de este animal puede ayudar a esconder prácticamente cualquier objeto entre una manada de cebras sin que nadie se de cuenta.

Así lo ha demostrado recientemente la central de reservas Holiday Gems a través de sus redes sociales, donde ha invitado a sus seguidores a encontrar las teclas de un piano entre una manada de cebras. Según afirma la compañía británica, las personas que se enfrentan a este reto necesitan más de un minuto para encontrar el teclado.

¿Eres capaz de encontrar las teclas?

A pesar de que pueda parecer un rato sencillo, la repetición de los patrones en las cebras provoca que sea bastante complicado dar con la solución. Por lo tanto, tendrás que poner los cinco sentidos para encontrar el teclado del piano entre todos estas cebras. ¿Lo has encontrado? Si no lo has hecho, te mostramos la respuesta a continuación.

Las teclas estaban situadas en la parte inferior izquierda de la imagen. El patrón de coloración de las cebras es capaz de alterar nuestra percepción y provocar que obviemos las teclas de un piano entre una manada de cebras. Sin embargo, tal y como demuestra la imagen, las teclas están ahí. El mecanismo de mimetismo de las cebras ha funcionado.