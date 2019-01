Luka Doncic tampoco es elegido entre los suplentes para el All-Star de la NBA

El ex jugador del Real Madrid, Luka Doncic, no estará en el partido de las estrellas de la NBA, pues no ha sido elegido tampoco entre los suplentes del partido. Sólo la lesión de un jugador del Oeste podría abrirle las puertas.

Aunque se veía venir, hay que decir que para desgracia de nuestros jugadores, por segundo año consecutivo no habrá ningún español en el All-Star. Ni Marc Gasol ni Serge Ibaka, quizás los dos que más opciones podrían haber tenido, han sido seleccionados entre los reservas del partido que se disputará en la madrugada del 17 al 18 de febrero.

La próxima semana, el 7 de febrero, se televisará en Estados Unidos la elección de ambos capitanes, Giannis Antetokounmpo y LeBron James, de sus equipos, tanto de los titulares como de los suplentes. Cabe recordar que por segundo año consecutivo los jugadores de ambas conferencias estarán mezclados.

Los reservas elegidos para disputar el partido son:

De la Conferencia Este : Ben Simmons (Philadelphia 76ers), Bradley Beal (Washington Wizards), Victor Oladipo (Indiana Pacers), Kyle Lowry (Toronto Raptors), Blake Griffin (Detroit Pistons), Nikola Vucevic (Orlando Magic) y Khris Middleton (Milwaukee Bucks).

De la Conferencia Oeste: Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder), Karl-Ahtony Towns (Minnesota Timberwolves), Anthony Davis (New Orleans Pelicans), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Klay Thompson (Golden State Warriors) y LaMarcus Aldridge (San Antonio Spurs).