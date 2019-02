Neymar será juzgado en España por corrupción y estafa

Neymar se sentará finalmente en el banquillo de acusados por corrupción y estafa después de que este viernes la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional haya desestimado los recursos de apelación que había presentado el jugador del PSG.

El auto confirma que se ha de juzgar la presunta ocultación del precio real de la operación entre el Santos y el Barcelona por el fichaje de Neymar y da pie al "enjuiciamiento de la causa abierta contra el jugador, sus padres y empresa familiar, el F.C Barcelona, Alexandre Rosell y Josep María Bartomeu, el Santos C.F y su ex Vicepresidente Odilio Rodrígues por presuntos delitos de estafa impropia, en su modalidad de simulación contractual, y corrupción entre particulares de los que es acusado por la Fiscalía y por la acusación particular de “D.I.S.”.