El descenso a los infiernos de la actriz de 'Westworld': "Mamá, he intentado matarme. Necesito ir a un hospital"

Evan Rachel Wood (1987) se hizo famosa siendo una niña y su vida no ha sido sencilla. Este viernes la actriz estadounidense ha publicado en Nylon una carta de nueve folios relatando su intento de suicidio y su ingreso voluntario en una clínica. “A los 22 años ingrese en un hospital psiquiátrico. Aquello fue lo peor y lo mejor que me ha pasado en la vida”, escribe la actriz, que reflexiona sobre el estigma que supone en este mundo padecer una enfermedad mental.

SU CONFESIÓN EN la revista 'ROLLING STONE'

Evan Rachel Wood ya había hablado con anterioridad de los abusos que había sufrido. "Sí, he sido violada”, contaba la actriz en la revista ‘Rolling Stone’ en el año 2016. “Me han violado dos veces, una vez por a persona especial mientras estábamos juntos y, en otra ocasión, por el dueño de un bar. La primera vez no estaba segura de si lo que me hizo mi pareja fue una violación real, hasta que fue demasiado tarde. Además quién me creería. La segunda, pensé que era mi culpa y que tendría que haber luchado más, pero estaba asustada".