Torturada a los 17 años por el régimen de Nicolás Maduro: "Lo único que lograron fue quitarme el miedo"

Se llama Virginia Briceño. Fue secuestrada durante tres días a los 17 años por participar en unos campamentos de la resistencia. Virginia fue tortura y golpeada. Estuvo prácticamente tres días perdida, no se sabía nada de ella. Su historia había permanecido oculta hasta el año pasado. Decidió contar su historia para denunciar el abuso de poder del gobierno de Maduro. Hoy es una de las principales líderes activistas de Venezuela.

Así recuerda Virginia las torturas del servicio de inteligencia de Maduro cuando todavía era menor. "Me secuestraron tres días. Salí de ahí más morada que del color de mi piel. Tenía dos fisuras en las costillas. Tuve que dejar de usar pendientes un tiempo porque la sensación metálica me da dolor de cabeza, aparentemente me pasaban corriente. Realmente no sé qué querían. No sé por qué a mí. Nunca lo había podido contar bien", cuenta a la Cadena SER. Esta incertidumbre hizo que incluso ocultase la historia a su familia.

"No lo sabe ni mi familia, yo nunca quise contárselo a nadie porque fue bastante duro para mí. No entendía nada, pero lo único que consiguieron fue quitarme el miedo. Hoy en día sigo apoyando las protestas de manera fuerte y no voy a dejar mi país, no voy a dejar de luchar por Venezuela, por lo que creo que puede ser mi país", reitera Virginia, que ha insistido en que no dejará de participar en manifestaciones como la de este sábado.

"No me atrevo a decir que estamos en el principio del fin. Es como medio pavoso, es pavoso decirlo. En 2014 dijimos que era el principio del fin. En 2017 dijimos que era el principio del fin. Creo que estamos construyendo una ruta real, creo que por primera vez el pueblo está despertando y la gente está entendiendo que esto está mal y que tiene que cambiar. Si a esto se le llama el principio del fin, entonces estamos en el principio del fin", ha sentenciado.

Un día clave para el futuro de Venezuela