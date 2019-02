Fernando Alonso deja la puerta abierta de cara a la Fórmula 1. El bicampeón del mundo, que anunció su marcha de la F1 tras esta temporada, ha dicho que "siempre he dicho hasta luego, no adiós".

"Ahora tengo un nuevo desafío que enfrentar con las herramientas adecuadas para ganar, mientras que en la F1 no había condiciones para hacer lo mismo. No tengo planes para 2020. Por supuesto, ganar un tercer título sería la mayor alegría". ha explicado en una entrevista para el Corriere Dello Sport.

Además, sobre si su edad le presionó para tomar la decisión -37 años-, el piloto dijo que "Schumacher corrió hasta los 43 años. Si te sientes fuerte no te fijas en tu fecha de caducidad. Simplemente corres hasta que te das cuenta de que alguien es más fuerte que tú".

Alonso también reveló cuál es el motivo por el que seguirá la Fórmula 1: "Por Kubica. Su historia es extraordinaria. Hace unos meses parecía que había perdido toda posibilidad. No tiene nada que perder y no me lo perderé".

"No miro hacia atrás. Me siento muy afortunado"

Cuando le preguntaron si se arrepentía de algo, Alonso dijo que "No miro hacia atrás". "Me siento muy afortunado, sé de conductores talentosos nunca han conducido en F1, que no han tenido oportunidades merecidas, que tienen problemas de dinero", explicó.

"¿Podría ser mejor? Tal vez. ¿La mala suerte? A veces. Corrí con equipos no competitivos y cometí algunos errores. Por ejemplo, dejar McLaren en 2007 o pensar que Honda podría competir mejor. Corrí con Ferrari y Ferrari significa el máximo de todos modos. Lo dejé, pero desde entonces nuestros presupuestos son similares, no pudimos ganar juntos y separados", explicó.