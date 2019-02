Fuego, farolillos, 'One Love'... así fue la actuación de Maroon 5 en la cual Adam Levine acabó sin camiseta

La Superbowl, el evento deportivo con más audiencia del mundo, siempre deja margen para el espectáculo en el descanso del medio tiempo y pocas veces se libra de la polémica. Este año, Rihanna se negó a actuar en el descanso como apoyo a la oposición a Trump que inició el jugador Kaepernick.

Por ello, el artista elegido fue el grupo estadounidense Maroon 5. Adam Levine, el cantante del grupo, comenzó la actuación en un escenario que, desde la vista aérea, tenía forma de 'M'. Mientras el grupo tocaba algunos de sus temas como She will be loved y Girls like you, millones de farolillos iluminaron el Mercedes Benz Arena. El cantante estadounidense finalizó la actuación quitándose la camiseta en los últimos minutos.

Vista desde arriba del espectáculo. / James Lang (USA TODAY Sports)

Más tarde, apareció el rapero Travis Scott. Mientras rapeaba, el cantante estaba rodeado de llamas que rodeaban los límites del escenario. Tras ellas, miles de personas bailaban junto al fuego.

Entre canción y canción, los espectadores pudieron ver como los farolillos se juntaban, para convertirse en luces perfectamente alineadas que dibujaban un mensaje en el cielo: "One Love" (Un amor).

Una de las apariciones inesperadas del show fue la de Bob Esponja. Un clip de la serie de dibujos animados dio el paso entre canción. Por último, el rapero Big Boi apareció en escena en un llamativo abrigo de piel que no pasó desapercibido en las redes sociales.