España no será cabeza de serie en el sorteo de la nueva Copa Davis de Piqué

Los equipos de Francia, Croacia, Argentina, Bélgica, Gran Bretaña y Estados Unidos partirán como cabezas de serie, en el sorteo de la fase final de la Copa Davis que se disputará el próximo mes de noviembre en la Caja Mágica de Madrid.

La Federación Internacional de Tenis (ITF) ha anunciado las seis selecciones que formarán parte del bombo 1 del sorteo que se celebrará el próximo 14 de febrero en la Real Casa de Correos de Madrid a las 19.00 hora local (18.00 GMT).

La consideración de cabeza de serie ha sido determinada en función de la clasificación mundial el 4 de febrero. España, equipo anfitrión, formará parte del bombo 2 junto a Serbia, Australia, Italia, Alemania y Kazajistán.

El bombo 3 estará formado por Canadá, Japón, Colombia, Holanda, Rusia y Chile.

Los dieciocho equipos participantes en la fase final de la nueva Copa Davis serán repartidos en seis grupos de tres (uno de cada bombo del sorteo). Los primeros de cada grupo y los dos mejores segundos se clasificarán para los cuartos de final.

Las 18 naciones que compiten en la edición 2019 de la Copa Davis son: Argentina, Australia, Bélgica, Canadá, Chile, Colombia, Croacia, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia, Japón, Kazajstán, Países Bajos, Rusia, Serbia, España y Estados Unidos.

Ausencias destacadas

Varios jugadores del top-10 del ránking ATP no estarán presentes en la cita con la primera Copa Davis 'moderna'. Kevin Anderson (Sudáfrica), Dominic Thiem (Australia) y Roger Federer (Suiza) no serán de la partida ya que sus naciones no han conseguido billete para la fase final.