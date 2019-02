Todo lo que debes saber antes de los tres Madrid-Barça de mes

Cuando se avecina un Real Madrid - FC Barcelona se para todo el planeta fútbol. Este miércoles comienza el primero de los tres clásicos que tendremos en menos de un mes. Para ver algo así tendríamos que remontarnos al verano de 2017, cuando ambos equipos se midieron en la Champions Cup en Miami (el Barça se impuso por 2-3) y quince días después afrontaron la ida y la vuelta de la Supercopa de España (que acabaron llevándose los blancos por 1-5).

En este caso es bien distinto. Ya no es verano ni un amistoso ni mucho menos se puede hablar de un 'Clásico descafeínado' como el último de LaLiga de la temporada pasada, el Madrid ha despertado y esto llega en uno de esos puntos de inflexión que tiene la temporada en febrero, donde puedes seguir a por todas o despedirte de luchar por cualquier título.

El Madrid parece que llega en su mejor momento. Los jugadores blancos están en el estado de forma más óptimo desde que Solari cogiera el testigo a Lopetegui, Vinicius apunta a titular y lo que parecía una temporada gris oscura, puede dar un giro en menos de 30 días para poner a los merengues a cinco puntos del Barça y eliminarles de su competición 'fetiche'.

Los analistas suelen coincidir que al haber una terna de partidos entre dos equipos en poco tiempo, nunca suelen darse los mismos resultados ni los mismos partidos. El ejemplo más próximo fue este mismo entero, los tres encuentros que disputaron Sevilla y Athletic (1-3, 2-0 y 0-1).

Por su parte, para el Barça no todo pinta tan bonito. Si bien es cierto que el Madrid tiene en medio un derbi contra el Atleti, donde puede estar en juego la segunda plaza de liga, los de Valverde aún no saben si contarán con Leo Messi ni Dembélé, dos bajas que pueden ser sensibles no, vitales para un Clásico. Además, antes de la vuelta en el Bernabéu, los blaugrana tendrán que visitar en liga Bilbao y Sevilla, sin duda, dos salidas de exigencia máxima y más tras pinchar en forma de empate contra el Valencia la pasada jornada.

El espectáculo está servido, y aunque, previsiblemente, no volvamos a tener otro Madrid-Barça en lo que resta de temporada (salvando lo que pueda pasar en Champions si ambos pasan a cuartos), ahora toca fútbol, debate, análisis y disfrutar del mejor partido del mundo por tres veces.