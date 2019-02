La Iglesia y Guaidó presionan al ejército para que entre la ayuda humanitaria /

La Conferencia Episcopal de Venezuela ha pedido este lunes al Gobierno venezolano que permita la entrada de ayuda humanitaria para "mitigar" la "dramática situación" en el país caribeño. "Experimentamos en todas las comunidades a las que servimos y en todo el contexto nacional una dolorosa situación de injusticia y sufrimiento por la carencia de lo necesario para una vida digna y productiva y la indefensión ante la justicia", señala la Conferencia Episcopal en un comunicado. Por ello, la Iglesia "solicita sean concedidos los permisos necesarios para disponer de la ayuda humanitaria" para "mitigar el impacto de la crisis sobre la gente más vulnerable".

La declaración, suscrita por la Conferencia Episcopal, la Conferencia de Religiosos y Religiosas de Venezuela y por el Consejo Nacional de Laicos de Venezuela, justifica a la oposición en la "búsqueda de un cambio político a través de un proceso de transición pacífica y transparente que lleve a elecciones libres y legítimas para retomar el rumbo democrático y lograr la recuperación del Estado de Derecho".

"El pueblo venezolano ha despertado. Está en la calle porque anhela un cambio en el rumbo político y democrático", ha apostillado la Iglesia, que critica la "moralmente inaceptable" y "creciente represión por motivos políticos". "Les exigimos a los organismos de seguridad del Estado que no sigan reprimiendo a sus hermanos venezolanos y asuman su verdadera responsabilidad de proteger al pueblo en toda circunstancia", ha añadido.

Guaidó y la "alta presión al ejército"

Juan Guaidó y otras voces de la oposición han hecho llamamientos similares a las fuerzas de seguridad y particularmente al Ejército para que no persigan a los manifestantes y se rebelen contra el presidente, Nicolás Maduro. La entrada de ayuda humanitaria es una de las prioridades del líder de la oposición y presidente autoproclamado, que incluso ha anunciado que habrá tres puntos de entrada para la ayuda que han comprometido varios países extranjeros.

En declaraciones a la Cadena SER, Guaidó ha confirmado que existe un "alta presión" al ejército para que permita que la ayuda humanitaria pueda entrar al país.

¿Hay negociaciones con los militares para que entre la ayuda humanitaria?

Hay conversaciones con todos los niveles para que no solamente entre sino para abrir el canal humanitario. No solamente para que ingrese una ayuda que es necesaria para atender a la población más vulnerada del país, que son 300.000 sentenciados a muerte si no entra con urgencia esa ayuda y no solo solamente negociaciones sino alta presión con los responsables de que ingresen, que son las fuerzas armadas.