Un concursante de 'GH DÚO', expulsado por conducta inapropiada

Este domingo hubo dos temas que acapararon la conversación social en Twitter. Por un lado, los espectadores estuvieron muy atentos a la entrevista que Jordi Évole le realizó a Nicolás Maduro en 'Salvados' con motivo del ultimátum que Europa le había dado al presidente de Venezuela. Por otro, la audiencia asistió en directo a la expulsión disciplinaria de un concursante de 'GH DÚO', una medida que puso patas arriba la red social del pájaro azul.

La organización del programa decidió anoche expulsar a Julio Ruz por una "conducta inaceptable". Se lo comunicaron nada más arrancar el espacio y después, durante la emisión de la gala, dieron las explicaciones pertinentes.

Todo empezó con una discusión entre Julio y María Jesús Ruiz, su expareja y actual compañera de concurso, una discusión que sacó la peor cara del empresario, que no dudó en perseguir a la concursante por toda la casa, arrinconándola varias veces. "Que me dejes en paz, te lo digo de verdad", le dijo Ruiz cuando la agarró de mala manera, a lo que él respondió: "Me haces daño y lo sabes".

Acto seguido, Antonio Tejado, otro de los participantes, irrumpió en el baño, donde se encontraban los protagonistas de esta historia, recriminándole a Julio su actitud: "Te he visto cogerla del brazo". También se acercó Ylenia a gritos: "¡Estate quietecito! ¡Estate quietecito!".

#GHDÚODBT4 pido y exijo la expulsión de Julio Ruz!!!!!! No se puede ser más acosador, esto está ya traspasando unos límites @ghoficial — IN MY SHIT🖤 (@Talia_Reinols) 3 de febrero de 2019

Espero que Julio Ruz no vuelva a pisar un plató ni gane dinero a costa de la televisión.

La gente así no merece ni un segundo de difusión.#GHDÚODBT4 pic.twitter.com/uk17GYt7lu — GH 24h (@GHDuo24h) 3 de febrero de 2019

Que MIEDO da Julio Ruz, si lo digo



Que engañados nos ha tenido estas 3 semanas de concurso, es un celoso patológico, si esto se lo hace en público ante millones de personas no me quiero imaginar lo que habrá tenido que sufrir esta mujer en su casa #GHDÚODBT4 — ADOROMIVIDA 🖊👸🏽🇵🇪 (@DIOSAPELITOZ) 3 de febrero de 2019

EXPULSIÓN DISCIPLINARIA PARA JULIO RUZ 😨😱😱😱



Me parece genial que lo expulsen, se le ha ido la olla totalmente #GHDÚODBT4 — ADOROMIVIDA 🖊👸🏽🇵🇪 (@DIOSAPELITOZ) 3 de febrero de 2019

La audiencia aplaudió la decisión de 'Gran Hermano', pero muchos no entendieron que no hicieran lo mismo en su momento con Antonio Tejado, quien manifestó una conducta muy similar con la que fue su expareja.

Os juro que el asco que me produce Tejado es superior a mí.



Antonio Tejado defiende la expulsión de Julio Ruz por acoso, sí señor@s, Antonio Tejado, el mismo que ha acosado a Candela día sí y día también en su estancia en la casa.#GHDÚODBT4 pic.twitter.com/VMeR7Q7A9l — Wrist (@cabecitacrazy) 3 de febrero de 2019

si julio ruz a sido expulsado por acoso entonces antonio tejado tendria que estar en alcala meco hace tiempo po el acoso que hizo a candela.....#GHDÚODBT4 #GHDUO3F — Julianconpenas (@julianconpenas) 3 de febrero de 2019

La casa se ha dado cuenta de la conducta de Julio Ruz porque el obsesivo vive con su obsesión.



A Antonio Tejado le siguen riendo las gracias porque el verdadero maltrato siempre es en la intimidad.#GHDÚODBT4 #GHDÚO3F — Miss Kokoro (@KokoroMiss) 3 de febrero de 2019

Antonio Tejado a Julio: "He visto como forzabas a M. Jesus del brazo haciéndole daño".

Por esta frase hoy Julio Ruz puede ABANDONAR el concurso. Y yo me pregunto @ghoficial ¿también expulsareis a Tejado disciplinariamente?? Es flipante esto... #SomosLaAudiencia31E #GHDÚO31E — Pajarito de GH (@raul_prod) 31 de enero de 2019