El guardia civil que grabó un vídeo en el convoy del 'procés' asegura que no pretendía insultar a nadie /

El guardia civil que grabó las imágenes desde dentro de uno de los vehículos que acompañaban el traslado de los presos del 'procés' asegura en una carta que "nunca tuvo intención de menospreciar a nadie" y lamenta "profundamente" la difusión por las redes sociales ya que el vídeo estaba grabado para "visualizarlo entre profesionales"

Está es la carta, a la que ha tenido acceso la Cadena SER, que el guardia civil destinado en Cataluña y perteneciente al Grupo Rural de Seguridad ha redactado para disculparse si alguien se ha sentido ofendido:

"Lo primero de todo quiero dar las gracias a todos los compañeros, a todas las personas ajenas al cuerpo de la Guardia Civil, a todas las asociaciones y particulares que han mostrado su apoyo y cariño en estos momentos tan difíciles para mi persona, y agradeceré eternamente sus ofrecimientos y ánimos. Solo quiero decir que el video que a día de hoy está en boca de todos, puede ser o no desafortunado, pero ante todo, decir que en ningún momento se hizo con ánimo de difamar o menospreciar a nadie. Es un video que debía ser para visualizar entre profesionales de la materia y que sin buscarlo y por desgracia se hizo viral. Pero en ningún momento hay palabras racistas ni xenófobas. Respecto a la canción que se escucha de fondo, esa misma mañana habíamos tenido constancia de ella, y debido a lo llamativo de la letra, en ese desgraciado momento la estábamos escuchando al mismo tiempo que se grababa el video. La leve risa que se escucha es por la letra, mas que nada porque somos guardias civiles y nos sorprendió tal dialéctica hacia nosotros. Pero nada mas. En ningún momento se hace mofa de las personas allí presentes en el exterior del furgón ni salen imágenes del autobús que trasladaba a las personas de un centro penitenciario a otro.

Desde el primer momento yo me hice responsable de la filmación del video, pero en ningún caso de su publicación en las redes sociales. Cada uno es consecuente de sus actos, y como Guardia Civil con ya unos cuantos años de servicio y como profesional y servicio al público, sabemos donde están los límites y el respeto. Repito, para muchos podrá ser afortunada o no la filmación, pero es simplemente eso, un video que se estaba haciendo por propia seguridad y de forma privada. Los muchos compañeros que estamos en Cataluña saben que siempre hemos guardado la compostura en cada cual situación en la que hemos actuado, y no solo en Cataluña, si no en cualquier parte de España, desde el primero hasta el último siempre somos los primeros en ser valedores de la legalidad y la justicia. Repito, gracias a todo el mundo por los apoyos y esperamos que todo se solucione".