Valverde: "Si Messi está en condiciones, estará en la lista"

Ernesto Valverde, entrenador del FC Barcelona, no despejó dudas sobre si Messi estará disponible de cara a la semifinal de la Copa del Rey contra el Real Madrid.

"Le queda una sesión, veremos cómo está. Si está en condiciones, podrá estar en la lista", explicó. Respecto al efecto que pueda tener en el Real Madrid afrontar el partido sin Messi, el técnico dijo que "no soy yo quién para responderlo".

"Lo más importante es que el jugador te diga que está listo, por mucho que el médico te diga que sí, sin el jugador no se ve.... Al final la decisión la tienes que tomar tú", explicó sobre una aparición de última hora del argentino.

Respecto a quién es el favorito para el partido de este miércoles, Valverde dijo que "no creo que en una semifinal entre Barça y Maddid haya un favorito. Es una eliminatoria abierta, tenemos muy buenos jugadores y al mejor del mudo. Ellos también tiene de los mejores del mundo. Si está Leo jugará, y si no, no. No cambia el favoritismo de uno u otro".

Sobre el primer Clásico, en el que el Barcelona se impuso 5-1 al Madrid, Valverde dijo que "el estado del animo cuenta y mucho. "Sabemos que el Real Madrid en el Camp Nou suele hacer partidos fuertes, buenos. En liga fuimos superiores, pero ellos estaban en un momento anímico delicado. Esperamos la mejor versión del Madrid", dijo.

"El calendario es apretado para todos"

Ante la quejas de Solari, que dijo que el Madrid tiene un día menos de descanso que el Barcelona por la combinación de Copa y Liga, Valverde dijo que "el calendario es apretado para todos".

"En estas fechas el calendario se complica mucho, ya viene complicado. Ahora con esta semifinal, que supone dos partidos, más la liga más la Champions, pues está claro que tenemos que hilar fino. Tenemos que tirar de todos nuestros jugadores, ya veremos si hacemos más o menos cambios", explicó.

"El calendario es apretado para todos, a veces te toca descansar más y a veces menos. En algún partido les puede tocar a ellos, en otros saldrán beneficiados, nada raro y nada especial. Es algo que nos afecta a todos", dijo.

Además, también añadió que las quejas del club blanco "no me preocupa, la polémica del fútbol siempre va a estar. A veces somos nosotros, a veces otros, depende de quien sea, hay más ruido".