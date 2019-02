Paco Alcácer, delantero del Borussia Dortmund, se emocionó después de que su equipo cayese eliminado de la Copa alemana ante el Werder Bremen en la tanda de penaltis. El ex del Barcelona falló una de las pena máximas y no pudo contenter las lágrimas.

Las lágrimas de Paco Alcácer y el consuelo de Marco Reus. pic.twitter.com/JY67dIorNk — La Casa del Fútbol en Movistar+ (@casadelfutbol) 5 de febrero de 2019

El Bremen, décimo de la tabla, no perdonó y sin errar ninguno de los penaltis consiguió eliminar al líder de la Bundeslida de la competición. Marco Kruse firmó el último penalti que daría el pase al Bremen; por otro lado, Paco Alcácer y Maximilian Philip no pudieron con la presión y fallaron. Tras la eliminación, el jugador valencia no pudo contener la emoción y el capitán, Marco Reus, fue a consolarle.

Empate en el último minuto de la prórroga

La historia del partido, hasta los penaltis, estuvo en lo que pasó en la prórroga. Los noventa minutos iniciales había tenido un guión claro con el Bremen haciendo un buen trabajo defensivo y el Dortmund con la pelota, pero sin poder generar llegadas claras a puertas.

El Bremen tuvo un buen comienzo y se fue en ventaja en el minuto 5 por intermedio del kosovar Milos Rashica. Rashica atravesó el pie en una falta lanzada por Max Kruse y dejó sin opción a Ohelschlägel.

Tras el gol vino una fase en la que el Bremen pareció tomar confianza pero pasado el primer cuarto de hora el Dortmund empezó a apropiarse del partido aunque sin generar llegadas claras. El empate llegó la última jugada de la primera parte con un gol de falta de Reus desde la media luna.

En la segunda parte, las mejores ocasiones fueron del Bremen. La mejor, una falta lanzada por Kruse en el minuto 89 que Ohelschlägel desvió a saque de esquina y la tónica del compromiso siguió siendo la misma.

Sólo en la prórroga, cuando el Bremen decidió apropiarse de la pelota, el partido se convirtió en un espectáculo dramático. El Dortmund, en un contragolpe, se fue en ventaja por intermedio de Chistian Pulisic, tras una pared con Alcácer, en el minuto 105. Tres minutos después el veterano Claudio Pizarro, que había entrado para la prórroga, empató el partido aprovechando un rebote.

El Dortmund volvió a irse en ventaja, otra vez de contragolpe, con gol de Achraff Hakimi que remató desde el centro del área, como si fuera delantero, a centro de Maximilian Philipp-

En el último minuto de la prórroga, cuando el Dortmund se preparaba para celebrar, Martin Harnik empató de cabeza tras un saque de esquina. Después vinieron los penaltis y Pizarro lanzó el primero y no falló aunque al final el héroe del Bremen fue el meta Jiri Pavlenka.

Hoy también pasaron a cuartos el Hamburgo, que se impuso al Núremberg por 1-0, el Heidenheim, que dio la sorpresa al vencer por 2-1 al Bayer Leverkusen, y el Paderborn, que se impuso a domicilio al Duisburgo

