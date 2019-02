Vonn, tras su aparatosa caída: "Soy muy mayor para esto"

La estadounidense Lindsey Vonn no pudo concluir la prueba de supergigante que se disputó este pasado martes en Are (Suecia), dentro de los Mundiales de esquí alpino, al sufrir una caída en el primer tercio de la prueba.

huge crash for @lindseyvonn today, but she says she has a sore neck and a shiner, but she is OK and plans to race later this week. She also said "I\'m too old for this s*&%"...@DenverChannel pic.twitter.com/7N5EDMXUQz — Lionel Bienvenu (@lionelbienvenu) 5 de febrero de 2019

"Mi primer pensamiento tras la caída fue '¿Qué estoy haciendo aquí, en la valla?, ¿por qué estoy aquí? Soy muy mayor para esto", explicó. "No todo el mundo puede ser Tom Brady y seguir ganando la Super Bowl un millón de veces. Me he esforzado al máximo toda mi carrera. Me he recuperado de muchas lesiones y no soy capaz de seguir haciéndolo, así es la vida", explicó la estadounidense en declaraciones que recoge FOX Sports.

"Creo que 82 victorias es algo de lo que estar muy orgullosa aunque no sean 87. Si miras las lesiones que he tenido, creo que es algo de lo que estar orgullosa. Creo que podría haberlo conseguido, pero no bajo arriesgar el resto de mi vida", explicó.

Vonn, que anunció su retirada el pasado viernes tras disputar las pruebas de supergigante y descenso en los Mundiales, intentó ir a por todas en su bajada y tras impactar con tres banderas de forma consecutiva, se desequilibró y acabó chocando contra la red de protección lateral.

Tras cinco minutos en los que la carrera estuvo interrumpida, la esquiadora se pudo incorporar por su propio pie y bajó esquiando hasta la meta saludando a los aficionados.

La última cita en su carrera deportiva para la mujer con más victorias en la Copa del mundo -82- será el próximo domingo en el descenso, si es que la caída en el supergigante se lo permite