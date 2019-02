"Si los militares niegan la entrada de ayuda humanitaria, podría haber un enfrentamiento en el ejército"

La Cadena SER ha entrevistado en exclusiva a un teniente coronel de la Fuerza Aérea Venezolana. No es fácil en este momento que los miembros del ejército de Nicolás Maduro hablen sin permiso, ya que se enfrentan a un delito de traición a la patria y a una condena que llega a los veinte años de cárcel. Por eso, omitimos su identidad.

La reacción que pueda tener el ejército en cuanto a la entrada de ayuda humanitaria es clave para ver cómo evoluciona la situación en Venezuela. Este teniente coronel asegura que si los militares se niegan a permitir que la ayuda entre a Venezuela se podrían enfrentar a un delito lesa humanidad y que ésta circunstancia puede provocar un enfrentamiento entre los propios militares. Cree, además, que en cualquier momento puede haber un golpe de estado y confiesa que Maduro no se fía ahora mismo de la cúpula militar que tiene a su lado porque teme que lo acaben matando.

¿Qué rango ocupa usted dentro del Ejército?

Soy teniente coronel del ejército del aire de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

¿Y cuántos años lleva en el Ejército?

17 años de servicio.

¿Cómo analiza usted la presión internacional que está habiendo contra el régimen de Maduro?

La presión internacional viene a darse a raíz de unas circunstancias políticas. Venezuela está viviendo una situación política muy controvertida y cada país está analizando su situación, cada embajada está tomando las medidas y las resoluciones diplomáticas más adecuadas para la democracia. Muchos países se están viendo afectados por una emigración venezolana, están llegando cientos y miles de venezolanos a sus países en una situación precaria y eso supone decisiones diplomáticas.

Hay una pieza clave en todo este escenario. Son ustedes, los militares. ¿Qué está pasando en el seno de la Fuerzas Armadas Bolivarianas?

En el seno de las Fuerzas Armadas hay un gran descontento por la situación socioeconómica del poder militar. No escapamos a la realidad social de este país con unos sueldos que no cubren las necesidades personales y familiares necesarias. Actualmente la población militar de bajo rango tiene dos empleos, cumplen con sus funciones de militar y en sus ratos libres tienen que hacer otro oficio y otras actividades para cubrir su canasta básica.

¿Existe debate en contra de Maduro?

Debate como tal no porque hay personas que son tan ciegas con el régimen que en cuanto hay algo de debate informan a sus superiores y los involucrados en ese debate son detenidos por el SEBIN, que es el Servicio de Inteligencia Militar, y que han actuado con mucha dureza contra los militares que han hablado en contra del Gobierno.

¿Los militares creen que es Maduro la persona encargada de seguir al frente de las Fuerzas Armadas?

No puedo darte la opinión general del Ejército, pero yo creo que el presidente de la República no ha cubierto las necesidades de la población venezolana. No ha sabido administrar sus recursos, no ha tenido una gestión positiva, no se justifica que en un país con tanta riqueza el venezolano tenga que emigrar para subsistir. Él habla de una guerra económica pero realmente los esfuerzos que se han hecho para contrarrestarla son más de control social que de recuperación económica. No hay una apertura, se mantiene el control cambiario, sigue el control de las empresas, se habla de un control de los precios, fiscalizaciones de la empresa, las fuerzas armadas controlan la producción, hay una mala distribución. Como presidente no ha cumplido con todo lo que por ley le corresponde: no ha sabido administrar la hacienda pública y estamos viviendo una tragedia por la mala gestión de todos los recursos que tiene un país tan rico como Venezuela.

¿Y cómo ha tratado Maduro a las Fuerzas Armadas?

Por el lado del léxico todo es maravilla pero si analizamos la realidad ha sido un verdadero desastre. Tener oficiales en todas las categorías con un sueldo tan malo. Y luego está el equipamiento. Las Fuerzas Armadas, como la sociedad, necesitan equipamiento como caucho, batería, lubricantes y esto no está llegando. Tenemos muchos vehículos inoperativos y la movilidad de las Fuerzas Armadas ha decaído bastante. Como comandante jefe, Nicolás Maduro ha mermado la fuerza combativa de las Fuerzas Armadas. Aunque seguimos siendo fuertes y somos capaces de enfrentamos a cualquier enemigo, pero ha mermado esa operatividad que deberían de tener las Fuerzas Armadas de un país con la mayor reserva petrolera del mundo.

¿Qué le parece la Ley de Amnistía General que propone Juan Guaidó a los militares?

Me parece perfecto porque en este país hay muchos militares que han intentado conducir a este país a una situación económica mejor y eso ha ocasionado torturas y detenciones contra ellos por parte del servicio de Inteligencia Militar. Esa gente necesita un perdón por parte de la sociedad y volver a recuperar su vida familiar. Y además nos anima a gente que no estamos de acuerdo con el rumbo de este país y si de acuerdo con la Constitución a seguir para adelante. Desde hace dos años la Constitución está perdida. Aquí sólo se habla de revolución y de contrarevolución. O estas o no estás, las leyes son a conveniencia.

¿Usted se acogería a esta Ley de Amnistía?

A mí no me influye la Ley de Amnistía porque no he cometido ningún delito. Sin embargo, si a corto plazo no se llega una solución política sin inmiscuir a las Fuerzas Armadas y no se llegase a la convocatoria de unas elecciones próximas, habría que utilizar las armas para restituir el orden en el país porque no podemos mantener el país en zozobra, en una división y sin progreso.

¿Falta un líder dentro de las Fuerzas Armadas que mueva a un gran número de hombres para dar el paso contra Maduro?

Las Fuerzas Armadas han experimentado en los últimos años un proceso de control muy cualitativo de selección, ascenso y colocación de sus mandos. Esto involucra que los altos mandos ahora mismo están muy comprometidos con Maduro y hay lealtad de compromiso. Están comprometidos con él en hacer cosas ilegales como la extracción del oro. Eso no es un secreto para nadie; en el estado de Bolívar se está extrayendo importantes cantidades de oro que están saliendo del país sin ningún tipo de control y eso es con el beneplácito del alto mando militar que lo permite. Hay cierto compromiso que en este momento está pasando factura al país porque son personas que no tienen la moral para dar un revés a Maduro.

¿Hay que utilizar a las Fuerzas Armadas para solventar la situación en Venezuela?

El militar de por sí mismo es un líder, sin embargo creo que tenemos la necesidad en este momento de que las acciones se resuelvan de manera política. Es un tema político y sería buena opción que dejasen a las Fuerzas Armadas como última opción y se resolviese entre los políticos, y evitar así un derramamiento de sangre, así como lo hizo Hugo Chávez que intentó un golpe y mató a muchos subalternos, a muchos compañeros producto de un intento de golpe, entonces hay que ver quién se atreve a comenzar a disparar en contra de sus propios compañeros. Eso son cosas que hay que valorar en el momento de restituir el orden.

¿Hay que contar con los militares en el exilio?

Es una opción porque ya no se hablaría de invasión sino de recuperación. Serían venezolanos intentando recuperar el orden del país, es sumamente viable un apoyo internacional de este tipo que permita reorganizar una fuerza de venezolanos en el exterior dispuestos a recuperar el control del país que al final va a acabar en lo mismo en un proceso electoral.

¿Confía Maduro en las Fuerzas Armadas?

Maduro no tiene ningún tipo de confianza en las Fuerzas Armadas. De hecho para los desfiles, para las reuniones con Maduro, les quitan a los generales los celulares, les quitan el armamento cuando van a desfilar. Hay mucho temor. Actualmente en el fuerte Tiuna hay mucha revisión, se nota que hay un temor a que ocurra cualquier acción militar en cualquier momento.

¿Podría haber un golpe militar en cualquier momento?

Cualquier analista debería estar tomando en consideración a cualquier espontáneo que haga una acción de ese tipo motivado por su situación socioeconómica. Igual que el resto de la población tienes madres que se mueren por falta de medicinas, hermanos que son asesinados por la delincuencia, familiares que te llaman que no han comido en todo el día.

Hay más de 300 militares detenidos por conspirar contra el régimen de Maduro ¿Quedan más conspiradores en las Fuerzas Armadas?

Esa cifra se queda corta. Estamos hablando de más de 400 detenidos entre tropa, profesional y oficiales. Conspiración creo que si se ve, de hecho esta entrevista se podría ver como un acto de conspiración. Estoy expresando sentimientos de las Fuerzas Armadas que nadie ha expresado y por eso yo te agradezco que hayas tenido la agudeza de conseguirme como militar uniformado y de preguntarme. Estamos tomando las medidas de seguridad pertinentes porque aunque yo no te conozco tengo que sacrificarme con tal de intentar salvar la democracia, salvar el país para que no haya un derramamiento de sangre.

¿Puede haber un enfrentamiento entre los mismos militares que produzca un baño de sangre?

Hay muchas posibilidades de eso si los partidos no reaccionan a tiempo. Hay una intención de Nicolás Maduro de mantener en alerta a las Fuerzas Armadas y utilizarlas para reprimir a una buena parte de la población y eso puede traer grandes heridas sociales que genere un enfrentamiento porque dentro de las Fuerzas Armadas hay personas descontentas con la actuación de algunos militares sobre la población. Y eso puede llegar a un punto en el que salga parte de las Fuerzas Armadas a defender de los otros integrantes que está haciendo estas barbaridades que se pueden ver en muchos vídeos en diferentes manifestaciones.

¿Qué puede pasar si Maduro se niega a que entre la ayuda humanitaria?

Es un juego de ajedrez político. Si a Maduro se le ocurre no dejar pasar la ayuda humanitaria internamente estaría condenando a muerte a muchos venezolanos que la necesitan por un tema de humanidad. Los militares que ejecuten esa acción podríamos condenarlos por un delito lesa humanidad. Habría que ver que militar se atreve a negar comida y medicinas a sus compatriotas, aquí las responsabilidades son personales, no valen órdenes. Si Venezuela se niega a la entrada de ayuda humanitaria habilitaría inmediatamente a una acción a la fuerza. Esta ayuda tiene que entrar necesariamente porque si no va a haber más muertes por desnutrición, más fuerte por enfermedades. Tiene que entrar como sea.

¿Guaidó se puede ver obligado a autorizar una intervención militar?

Mi recomendación sería que Guaidó convocase unas elecciones con el apoyo de Naciones Unidas o la OEA para supervisarlas. Él quiere elecciones, Maduro es el que no quiere elecciones. La intervención militar se podría ver también como un acto de traición a la patria. Es un tema muy delicado, pero si Maduro no permite la entrada de la ayuda humanitaria es deber de Naciones Unidas obligar a Maduro a través de la intervención militar a autorizar esa ayuda.

¿Cuáles pueden ser los próximos pasos de Maduro?

Yo creo que él está planteando varios escenarios excepto el electoral. Se podría estar planteando su salida y que Diosdado Cabello que es su segundo asuma una candidatura dentro de su partido. Y existe la posibilidad de que Maduro se vaya a Turquía porque no creo que Maduro quiera vivir en Cuba.

¿Está cometiendo usted un acto de conspiración contra el gobierno de Maduro haciendo esta entrevista? ¿A qué se enfrenta usted?

En principio yo sé que estoy cometiendo una falta porque estoy dando una entrevista sin la autorización del alto mando militar y del ministro de Defensa. Pero uno toma el riesgo de que me puedan acusar de traición a la patria y espionaje no solo con la intención de causarme un daño sino de generar un temor en el resto de las Fuerzas Armadas. Estamos hablando de quince o veinte años sin contar los tratos crueles e inhumanos que están aplicando.

¿Cree usted que el ejército va a acabar dando la espalda a Maduro?

Yo creo que el Ejército va a acabar dando la espalda a los generales de Maduro porque Maduro no ha sido leal con el ejército, los generales no han sido leales con la tropa del ejército y probablemente se quede Maduro con sus generales a solas.