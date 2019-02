El presidente de la UEFA asegura que el VAR quitará "excusas" para quejarse de los árbitros

El esloveno Aleksander Ceferin, reelegido este jueves como presidente de la UEFA, aseguró que la introducción del VAR a partir de los octavos de final de la Liga de Campeones quitará a los entrenadores "excusas" para quejarse del arbitraje.

Ceferin, quien dirigió este jueves el 43 Congreso Ordinario de la UEFA en el hotel Cavalieri de Roma, subrayó que organizó el lunes una cita con los técnicos de los 32 equipos clasificados para los octavos de final de la Liga de Campeones y que sólo cinco de ellos acudieron.

El esloveno consideró las ausencias como una "falta de respeto" para el presidente de la Comisión Arbitral de la UEFA, Roberto Rosetti, que preparó esa presentación, en la rueda de prensa organizada al acabar el Congreso.

La reunión sobre el VAR fue en Fráncfort y contó con la presencia de Massimiliano Allegri, del Juventus, el francés Bruno Genesio, del Lyon, el alemán Thomas Tuchel, del París Saint Germain, Eusebio di Francesco, del Roma, y el también germano Domenico Tedesco, del Schalke 04.

"Preparamos una reunión con los entrenadores de todos los clubes en Fráncfort este lunes y sólo cinco vinieron. No sólo es una falta de respeto; la influencia que tienen los entrenadores es enorme. Si se quejan de los árbitros deberían venir y ver qué dicen los expertos", aseguró de forma tajante Ceferin.

"No tienen excusas, especialmente los que ni siquiera vinieron", agregó el esloveno.

Según pudo saber EFE al margen del Congreso en el hotel Cavalieri, los entrenadores que sí participaron mostraron satisfacción por la implementación del VAR en la Liga de Campeones, tal y como lo hicieron los colegiados internacionales.

En la rueda de prensa, Ceferin destacó además que acabar con el racismo en el fútbol es una de sus prioridades y pidió unidad entre el mundo deportivo y el político, opinando que en algunos casos, sin mencionar explícitamente en cuáles países, los gobiernos no ayudan en esta lucha.

"Estoy muy atento contra el racismo, no solo en Inglaterra, también en Italia. Nuestras reglas deben ser duras y tienen que serlo aún más en el futuro. Muchos políticos no ayudan a luchar contra el racismo, esto es un hecho. No quiero hablar de Italia o de un determinado país. Pero los gobiernos deben ayudar", dijo.

También negó las especulaciones circuladas recientemente sobre la posibilidad de que la UEFA quite la regla del gol marcado fuera de casa en la fase de eliminación directa de las Copas europeas. En este momento, en caso de empate tras la ida y la vuelta, la UEFA privilegia al club que haya marcado más dianas lejos de su campo.

"No hemos decidido, el Comité lo discutió, pero no hemos decidido nada en este momento", afirmó, calificando como noticias falsas todo tipo de información que asegure lo contrario.