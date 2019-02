Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se reunieron el miércoles para desbloquear la negociación de los Presupuestos /

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se reunieron este miércoles en La Moncloa para desbloquear la negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2019, según ha adelantado eldiario.es.

En el encuentro, el líder de la formación morada dejó claro que su partido no bloqueará la tramitación de las cuentas públicas, pero tampoco garantizó el apoyo final, supeditado al cumplimiento de todas las medidas del pacto firmado con Sánchez en octubre, como la medida para limitar los precios de los alquileres.

Según han señalado fuentes socialistas al citado medio, entre Sánchez e Iglesias "había mucho de qué hablar" después de que el grupo confederal empezase a mostrar su descontento por la falta de compromiso del Gobierno con los aspectos presupuestarios pactados. En palabras del medio, la cita de este miércoles habría sido el tercer intento entre ambos líderes, que habían realizado varios encuentros para reunirse. En concreto, barajaron el 17 de enero, que coincidió con la crisis en torno a Íñigo Errejón.

La siguiente fecha en la que Sánchez e Iglesias pretendían reunirse fue el 25 del mismo mes, día en que el entonces secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, presentaba su dimisión.

Este mismo jueves, antes de trascender la reunión entre ambos dirigentes, el PDeCAT ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad de los Presupuestos si el Gobierno no concreta su oferta del relator para la mesa de partidos. ERC, por su parte, también ha anunciado otra enmienda a la totalidad de las cuentas del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Iglesias 'se salta' la baja

El secretario general de Podemos se encuentra de baja por paternidad desde el pasado 20 de diciembre. Antes, Irene Montero ya estuvo de baja otros tres meses. Durante los episodios de la crisis desatada en la formación morada por la decisión de Íñigo Errejón de compartir siglas con Manuela Carmena, Iglesias participó estuvo presente con comunicaciones a través de Internet. Esta vez, Iglesias se ha desplazado a La Moncloa.

El pasado 17 de enero, en plena crisis con Errejón, Irene Montero estuvo en el programa 'Hoy por Hoy' y habló sobre la baja de Pablo Iglesias. "Está de baja (...) pero sigue atento y sigue participando de aquellas decisiones que son importantes. Yo también lo he hecho. He participado por Skype en algunas reuniones", dijo por aquel entonces Montero. "Dentro de que estás en un momento de que tu prioridad es cuidar a tus hijos y a tu familia, no estás enfermo o desparecido", continuó.